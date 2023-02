Saúde Preta Gil tranquiliza os fãs após sumiço nas redes

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Cantora está enfrentando um tratamento contra um câncer no intestino, que ela descobriu no início de janeiro. (Foto: Instagram/pretagil)

Preta Gil voltou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para tranquilizar os fãs após uns dias sem postar nada em seus perfis. A cantora está realizando o tratamento do câncer no intestino que descobriu no dia 10 de janeiro. Desde o dia 16, ela vem fazendo sessões de quimioterapia.

Nos stories do seu Instagram, Preta comentou que está bem, porém a “ressaca pós-quimio” dessa vez foi mais “chata”. “Estou aqui, meu amores. Não quero preocupar ninguém, mas essa ressaca pós-quimio está sendo mais chata, por isso não gravei vídeo e nem apareci por aqui. Mas estou super bem, assistida pelos médicos e cheia de fé!!!”

No início do mês de fevereiro, Preta soltou um comunicado cancelando todas as atividades no Carnaval em 2023 para focar 100% em sua recuperação.

Entenda mais sobre o câncer da cantora

De acordo com Fernando Maluf, médico oncologista fundador do Instituto Vencer o Câncer, o adenocarcionoma é um câncer na parte final do intestino. É um tumor provavelmente no canal anal ou no final do intestino grosso, parecido com o mesmo que acometeu a cantora Simony e a apresentadora Ana Maria Braga.

