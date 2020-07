Polícia PRF recupera um carro roubado e outro com busca e apreensão sendo levados para o Uruguai

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Motorista do guincho foi encaminhado à área judiciária para registro da ocorrência. Foto: PRF/Divulgação

Na tarde deste domingo (19), na BR 158 em Santana do Livramento, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro roubado e outro com restrição de busca e apreensão sendo transportados em um guincho.

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um guincho com placas de Santana do Livramento que chegava na cidade pela BR 158. O motorista do guincho disse para os agentes que havia carregado os três veículos em Canoas, sendo pago para deixá-los junto à fronteira com o Uruguai.

Ao verificarem a situação dos veículos embarcados no caminhão, os agentes constataram irregularidades em dois deles. Primeiro descobriram que o Prisma com placas de Porto Alegre havia sido roubado em junho deste ano na capital. Logo em seguida, encontraram um mandado judicial de busca e apreensão para o Palio, também com placas de Porto Alegre.

O motorista do guincho, um homem de 30 anos, foi encaminhado à área judiciária local para o registro da ocorrência. Os carros foram recolhidos para o depósito. O Prisma será devolvido ao proprietário, o Palio ficará à disposição da justiça.

Motorista embriagado

Na madrugada deste domingo (19), por volta das 3h15, na BR 472 em Boa Vista do Buricá, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente com lesões graves. O atendimento tratava-se de uma colisão transversal envolvendo um automóvel Civic de São José do Inhacorá e uma motocicleta CG 125 Titan de Três de Maio.

Um dos envolvidos foi preso por embriaguez ao volante.

O condutor da motocicleta, 20 anos, sofreu lesões graves e foi encaminhado ao hospital de Três de Maio. Ele fez o teste com o bafômetro, que deu negativo. Já o condutor do automóvel, de 23 anos, saiu ileso, porém o teste com o bafômetro resultou 0,79 mg/l, o que representa uma alta quantidade de álcool no organismo.

Ele foi preso e conduzido para a polícia judiciária em Santa Rosa.

