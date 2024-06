Rio Grande do Sul Primeira-dama Janja inaugura lavanderia solidária em Guaíba

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

O município foi um dos mais afetados pelas enchentes que atingiram o Estado. Foto: Cláudio Kbene/PR O município foi um dos mais afetados pelas enchentes que atingiram o Estado. (Foto: Cláudio Kbene/PR) Foto: Cláudio Kbene/PR

A primeira-dama Janja da Silva também veio ao Rio Grande do Sul em uma agenda própria. Janja visitou o município de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, onde inaugurou uma lavanderia solidária para famílias atingidas pelas inundações.

O município foi um dos mais afetados pelas enchentes que atingiram o Estado. Foram entregues 12 máquinas de lavar. O local tem capacidade para atender até 80 famílias e lavar até 1 tonelada de roupas por dia. Foi instalada no bairro Santa Rita, que é um dos mais populosos da cidade e um dos mais prejudicados.

A estrutura estará disponível para a população de segunda a sábado, das 8h ao 12h e das 13h até 17h. Segundo Janja, a proposta foi idealizada com foco no público feminino.

A iniciativa foi uma parceria com a primeira-dama da cidade, Deisi Maranata. “A gente fez uma ligação por vídeo, falamos [sic] um pouquinho sobre as necessidades aqui da nossa cidade e ela [Janja] ficou pensando como poderia nos ajudar e teve a ideia de nos mandar as máquinas”, disse a mulher do prefeito Marcelo Maranata.

Janja visitou ainda um abrigo no Ginásio Coelhão, onde conversou com as pessoas que estão abrigadas no local. Em seguida, conheceu um abrigo de animais que foram recolhidos depois das fortes chuvas.

Primeira-dama Janja inaugura lavanderia solidária em Guaíba

