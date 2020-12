As vacinas da Pfizer são produzidas na Bélgica

A primeira remessa da vacina contra o coronavírus dos laboratórios Pfizer e BioNTech já chegou ao Reino Unido. Ela foi levada para uma central de distribuição em local não revelado, de onde será remetida para centros de vacinação em todas as regiões.

As vacinas da Pfizer são produzidas na Bélgica e viajaram para o Reino Unido por meio do Eurotunnel, que liga a ilha ao continente. O Reino Unido aprovou, na quarta-feira (02), a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech e anunciou que prevê iniciar a vacinação na semana que vem. Um primeiro lote com 10 milhões de doses será disponibilizado pelo NHS (serviço público de saúde britânico) ainda em 2020.