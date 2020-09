Rio Grande do Sul Primeiro HUB da Saúde no Rio Grande do Sul será inaugurado na sexta-feira

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

O empreendimento localiza-se às margens da BR-116, em Canoas Foto: Divulgação O empreendimento localiza-se às margens da BR-116, em Canoas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Formado por uma rede de centros de cuidado de saúde e bem-estar, o primeiro HUB da Saúde no RS será oficialmente inaugurado na sexta-feira (02) em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Uma cerimônia, às 13h30min, marcará o início das operações do Hospital Moinhos de Vento, âncora do empreendimento. Em parceria com grandes clínicas como a Doctor Clin e a São Pietro Uro & Oftalmo Center, a instituição de saúde se somará aos outros serviços que serão prestados no local, que fica às margens da BR-116.

Mesmo com a pandemia de coronavírus, o projeto conseguiu concretizar seu plano de começar as atividades em 2020, superando todas as dificuldades impostas pelo cenário atual. Com cerca de 30 mil m² privativos e mais de 135 consultórios, o HUB reunirá diversas especialidades médicas de baixa e média complexidade, além de empreendimentos de saúde, hotel, centro de eventos, torres residenciais e estabelecimentos comerciais. Atualmente, o espaço opera em soft opening.

“Iniciar essa nova operação no dia em que comemoramos 93 anos tem um significado especial. É mais uma etapa da descentralização do nosso atendimento, que vai ampliar e facilitar o acesso dos pacientes da região de Canoas à medicina de excelência. Vamos levar a missão de cuidar de vidas para mais pessoas”, afirma Mohamed Parrini, superintendente-executivo do Hospital Moinhos de Vento.

Em uma área de 759 m², o hospital oferecerá diagnóstico por imagem (Radiologia), Oncologia, Cardiologia, consultas médicas em várias especialidades, contando ainda com Núcleo da Mulher, Núcleo de Vacinas, Centro de Infusões, Quimioterapia, serviços de saúde para empresas e audiometria.

O secretário da Saúde de Canoas, Fernando Ritter, avalia que a novidade representará um grande benefício para a população local. “É um orgulho para o município ser escolhido para sediar a primeira unidade do HUB da Saúde. Será um reforço e tanto para o atendimento de qualidade em saúde”, declarou.

