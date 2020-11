Política Primeiro-ministro Boris Johnson diz que está com “boa saúde” em sua quarentena por contato com o coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

"Não importa que eu esteja em ótima forma, que me sinta ótimo… que tive a doença e estou cheio de anticorpos", disse o primeiro-ministro Foto: Reprodução/Twitter

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou nesta semana que está com “boa saúde” e não tem sintomas de Covid-19, depois de ter decidido entrar em isolamento por ter mantido contato com uma pessoa que testou positivo para o novo coronavírus.

“Não importa que eu esteja em ótima forma, que me sinta ótimo… que tive a doença e estou cheio de anticorpos”, disse em um vídeo divulgado no Twitter.

“Nós precisamos interromper a propagação da doença e uma das maneiras de fazer isso é com o auto-isolamento por 14 dias quando recebemos o contato do ‘Test and Trace’” (o sistema de rastreamento britânico), acrescentou, antes de destacar que vai liderar a resposta do país a Covid-19 de sua residência em Downing Street.

O serviço de rastreamento britânico informou a Johnson que ele teve contato com alguém que foi diagnosticado como um caso positivo de Covid-19. Depois contrair o novo coronavírus em abril, Johnson ficou internado durante uma semana em um um hospital em Londres. Ele passou três dias em uma Unidade de Terapia Intensiva.

Com quase 52.000 mortos, o Reino Unido é o país europeu com o maior número de vítimas fatais pela pandemia e algumas de suas regiões, como Inglaterra ou Gales, estão em confinamento pela segunda vez.

