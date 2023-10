Mundo Primeiro-ministro de Israel alerta que a guerra de seu país contra o Hamas será longa e difícil

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2023

Mulher chora após ataque em Tel Aviv, em Israel. (Foto: Reuters/Reprodução)

As forças israelenses combateram nesse domingo (8), centenas de milicianos palestinos infiltrados no seu território que continuavam bombardeando a Faixa de Gaza, depois que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, alertou para uma guerra “longa e difícil” contra o grupo extremista armado Hamas, que surpreendeu Israel com uma grande ofensiva no sábado.

O gabinete de segurança de Israel emitiu uma declaração oficial de guerra contra o Hamas. A medida permitirá ao governo decretar uma mobilização mais ampla de reservas militares, adoptar uma gama mais ampla de opções militares e obrigar o governo a identificar objetivos específicos em tempo de guerra.

A ofensiva lançada por terra, mar e ar pelo movimento islâmico que governa Gaza deixou até agora mais de 200 mortos, incluindo 26 soldados, e mais de 1.000 feridos em solo israelense, segundo o Exército, que acusou o Hamas de massacrar civis em suas próprias casas.

Em Gaza, ao menos 313 palestinos morreram e quase 2.000 ficaram feridos em ataques israelenses lançados em resposta, afirmou o Hamas em um novo balanço.

Ao mesmo tempo, inúmeros israelenses, civis e militares, continuam reféns de combatentes palestinos. O Exército de Israel não especificou quantos são, embora o portal de informação digital Ynet fale de uma centena, incluindo mulheres, crianças e idosos.

“A primeira etapa termina agora com a destruição da grande maioria das forças inimigas que se infiltraram no nosso território”, declarou Netanyahu. O líder de direita alertou os seus concidadãos que está começando “uma guerra longa e difícil”.

“Estamos terminando de recuperar o controle total do território israelense”, disse o tenente-coronel Richard Hecht, porta-voz do Exército israelense, depois de relatar “centenas” de infiltrados ainda presentes em cidades no sul de Israel, na fronteira com Gaza.

O Exército anunciou nesse domingo que irá retirar todos os moradores que vivem perto do enclave palestino nas próximas 24 horas. Dezenas de milhares de soldados foram enviados para “libertar reféns” e “matar todos os terroristas presentes em Israel”, acrescentou o porta-voz militar, Daniel Hagari.

O Conselho de Segurança da ONU realizou nesse domingo uma reunião de emergência sobre a situação no Oriente Médio, convocada pelo Brasil, que neste mês ocupa a presidência da organização.

O ataque do Hamas foi condenado por diversos países europeus e latino-americanos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, transmitiu o seu “apoio infalível” a Israel.

O papa Francisco pediu que “parem os ataques”, porque “o terrorismo e a guerra não levam a nenhuma solução, apenas à morte e ao sofrimento de tantas pessoas inocentes”.

Em busca de familiares

Coincidindo com o fim da festividade judaica de Sucot, os combatentes do Hamas iniciaram a sua ofensiva com um dilúvio de milhares de foguetes disparados contra Israel, e conseguiram se infiltrar utilizando veículos, embarcações e até parapentes motorizados.

Os milicianos chegaram a áreas urbanas como Ashkelon, Sderot e Ofakim, a 22 quilômetros de Gaza, e atacaram posições militares e civis no meio da rua.

“Vi muitos corpos”, disse Shlomi, um israelense, à imprensa internacional em uma estrada perto do kibutz Gevim, no sul de Israel.

Os agressores atacaram uma festa ‘rave’ com a presença de centenas de jovens israelenses perto do kibutz de Reim, não muito longe de Gaza, onde um número desconhecido de pessoas morreu, segundo a imprensa local.

Jornalistas da AFP viram corpos de civis baleados nas ruas de pelo menos três localidades israelenses: Sderot, o kibutz Gevim e a praia de Zikim, ao norte de Gaza.

