Princesa Charlotte distribui alimentos a aposentados no Reino Unido e comemora aniversário

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

Família real divulgou fotos em que a menina prepara e entrega pacotes de alimentos aos aposentados isolados por causa do novo coronavírus Foto: Duchess of Cambridge Família real divulgou fotos em que a menina prepara e entrega pacotes de alimentos aos aposentados isolados por causa do novo coronavírus. (Foto: Reprodução) Foto: Duchess of Cambridge

A princesa Charlotte, filha do príncipe William e sua esposa Kate, comemora seu quinto aniversário neste sábado (02) – ocasião marcada pelo lançamento de quatro novas fotografias da jovem integrante da família real.

As fotografias foram tiradas no mês passado por sua mãe no Sandringham Estate, no leste da Inglaterra, onde a família ajudou a embalar e entregar pacotes de alimentos para aposentados isolados na área local por causa da pandemia de Covid-19, doença do novo coronavírus.

No mês passado, a bisavó de Charlotte, a rainha Elizabeth, a monarca mais velha e de reinado mais longo do mundo, completou 94 anos. No entanto, houve pouco alarde para marcar a ocasião, enquanto o Reino Unido sofre um bloqueio nacional para conter o surto de coronavírus – a pior crise nacional no país desde a Segunda Guerra Mundial.

