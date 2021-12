Futebol Privilégios, crise entre goleiros, e mais: os problemas no vestiário do PSG

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2021

O argentino Messi teria promovido uma festa para comemorar a sétima Bola de Ouro da carreira e ficado de fora do treino no dia seguinte. (Foto: Divulgação)

O jornal francês L’Equipe estampou em sua capa desta terça-feira uma grande história sobre os problemas que vêm afetando o vestiário do PSG na atual temporada. Conflitos sobre privilégios, festas, disputas por posição em campo e folgas estariam entre as pautas que têm gerado insatisfação interna no estrelado elenco da equipe parisiense, segundo o jornal.

Uma delas envolveria até Messi. O argentino teria promovido uma festa para comemorar a sétima Bola de Ouro da carreira e ficado de fora do treino no dia seguinte, alegando, assim como o compatriota Leandro Paredes, uma crise de gastroenterite, o que desagradou companheiros de elenco, inclusive os que estiveram na festa.

Outro episódio que foi mal visto no vestiário, ainda segundo o L’Equipe, teria sido a liberação de Mauro Icardi. O atacante ficou de fora do clube por três dias, com autorização do PSG, enquanto tentava salvar seu casamento com a modelo Wanda Nara. O caso ganhou grande repercussão na mídia internacional.

Neymar também é mencionado na reportagem. O jornal diz que o brasileiro não estaria confortável com seu papel na equipe e teria faltado a um evento de um patrocinador – chegou a ser alvo de possível multa por parte da diretoria. Seu companheiro de ataque, Mbappé, seria outra estrela da equipe sentindo desconforto. Afastado dos sul-americanos do elenco, assim como outros colegas franceses, o camisa 7 não dá qualquer sinal de mudar de ideia sobre não renovar com o clube.

O diário ainda cita a crise na disputa de posição entre Keylor Navas e Giangluigi Donnaruma. Os dois teriam selado um pacto de brigar pela vaga de titular de forma amigável e o clube acertou um esquema de rotação, mas o goleiro italiano, eleito melhor jogador da Euro e recém-chegado ao clube, foi à imprensa reclamar da falta de oportunidades. Mais um problema, entre vários, para Mauricio Pochettino resolver.

Metas alcançadas

Com o vestiário unido ou não, dentro de campo o PSG chega à metade da temporada com as metas alcançadas, ainda que parcialmente. No Campeonato Francês, nada a reclamar, o time é o líder com folga, 13 pontos à frente do rival Olympique de Marselha. Já na Liga dos Campeões da Uefa, o PSG conseguiu a vaga nas oitavas de final, só que em segundo lugar no Grupo A. Com isso, fará o jogo de volta contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Na Copa da França, o time estreou neste domingo, na sétima fase, e venceu o Feignies Aulnoye por 3 a 0, com dois gols de Mbappé. As informações são do jornal Extra e do site GE.

