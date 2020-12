Esporte Pró-Esporte RS aprova 11 projetos com investimento total de RS 4 milhões

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

A Câmara Técnica do Pró-Esporte RS aprovou 11 projetos desportivos – que somam investimentos de R$ 4 milhões – nas modalidades de automobilismo, tênis, handebol, ciclismo, atletismo, ginástica artística, judô e futsal. Realizadas por videoconferência, as reuniões foram presididas pelo secretário estadual do Esporte e Lazer, Francisco Vargas.

Na modalidade automobilismo, foram aprovados dois projetos. O ACE Maxi Rally, do Automóvel Clube de Estação, vai investir os recursos na participação da equipe na prova do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade 2021. O projeto Desafio da Velocidade 2021, da Motortech Competições, irá aplicar o valor recebido na promoção, no desenvolvimento e no aprimoramento técnico do piloto Gabriel Robe na Stock Light.

Na modalidade tênis, foram beneficiados quatro projetos. O Circuito de Tênis da Serra Gaúcha 2021, da Associação Leopoldense de Esporte e Cultura, vai destinar o recurso na realização do 18° Circuito de Tênis da Serra Gaúcha. O circuito reúne uma série de eventos amadores de tênis infanto-juvenil e adulto realizada desde 2004 em vários clubes e municípios da região serrana.

O projeto da Equipe Infanto-juvenil de Tênis ATC 2021, do Avenida Tênis Clube, irá investir o benefício na equipe de tênis infanto-juvenil de rendimento, oportunizando aos atletas disputarem circuitos de tênis em âmbito estadual e nacional.

O Lapidando Tenistas, da Associação de Amparo a Meninos Assistidos Santa Cecília, aplicará o valor no aprimoramento da equipe no aspecto esportivo e competitivo, com condições materiais e técnicas, e também possibilitar as despesas de estada da equipe infanto-juvenil em participações de eventos da modalidade.

O Tênis e Cidadania, em Sapiranga e Igrejinha, da Fundação Tênis, vai utilizar o recurso recebido para comprar materiais esportivos e uniformes para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que recebem treinamento de noções básicas do esporte, totalizando 216 alunos.

Na modalidade handebol, o projeto Handaction Rendimento, da Associação Desportiva e Cultura Vikings Handaction de Porto Alegre, investirá na qualificação técnica dos 50 alunos das categorias infantil e cadete da associação, nos naipes feminino e masculino.

Na modalidade ciclismo, o projeto Acivas 20 anos Fazendo Campeões, da Associação de Ciclismo do Vale do Sinos, destinará o recurso na participação de 18 atletas em 18 etapas da competição organizada pela associação.

Na modalidade futsal, dois projetos foram contemplados. O Bento Gonçalves Futsal 2021 vai destinar o valor na infraestrutura necessária à equipe de alto rendimento do BGF, visando à disputa do estadual Série Ouro em 2021. O Sercesa Futsal 2021, de Carazinho, irá aplicar o recurso na preparação de sua equipe de futsal para disputar o Campeonato Estadual Série Prata de Futsal.

O projeto da Sogipa investirá o benefício no treinamento de alto rendimento de 52 atletas nas modalidades de atletismo, ginástica artística e judô, visando à participação em campeonatos nacionais e internacionais.

