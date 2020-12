Rio Grande do Sul Guaíba passa a contar com abastecimento de gás natural veicular

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A frota com GNV supera 85 mil veículos no Rio Grande do Sul Foto: Divulgação/Sulgás A frota com GNV supera 85 mil veículos no Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação/Sulgás) Foto: Divulgação/Sulgás

O primeiro posto de GNV (gás natural veicular) em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto ALegre, entrou em operação. Localizado na avenida Nestor de Moura Jardim, 540, o posto Vitória é o 92º estabelecimento a vender o GNV no Rio Grande do Sul.

A Sulgás informou que tem feito investimentos constantes na ampliação da rota do GNV. Neste ano, além do posto em Guaíba, mais quatro estabelecimentos – em Três Coroas, Porto Alegre e São Leopoldo – passaram a vender o combustível.

A relação das 32 cidades com postos de GNV no RS pode ser acessada no App Sulgás Digital. No aplicativo, também é possível localizar os endereços e verificar o preço cobrado em cada estabelecimento.

Frota

A frota com GNV supera 85 mil veículos no Rio Grande do Sul e segue crescendo. Neste ano, de janeiro até outubro, 3,11 mil veículos passaram a rodar usando o combustível. Em média, é possível reduzir entre 40% e 60% o valor de abastecimento em relação à gasolina, por exemplo, dependendo da região.

Além do custo do metro cúbico ser menor do que o do litro da gasolina, o rendimento do GNV é maior. Um veículo que roda em média 10 km/l com gasolina, percorre 13 km/m³ com GNV.

O número de veículos adaptados para o GNV no RS corresponde a 1,6% da frota gaúcha composta por automóveis e caminhonetes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul