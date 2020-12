Porto Alegre Sine Municipal inicia atendimentos por agendamento eletrônico em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Trata-se de mais uma opção para agilizar o atendimento e evitar a formação de filas Foto: SMDSE/PMPA Trata-se de mais uma opção para evitar a formação de filas na unidade. (Foto: SMDSE/PMPA) Foto: SMDSE/PMPA

A partir desta segunda-feira (07), a unidade do Sine Municipal oferece mais uma ferramenta de atendimento em Porto Alegre: o agendamento eletrônico. Retirada de cartas de encaminhamento para entrevistas de emprego e seguro-desemprego podem ser agendados por este link.

Desde novembro, o agendamento estava em teste para o seguro-desemprego. “O objetivo é facilitar e agilizar ao cidadão a organização de seu tempo e os recursos necessários para seu atendimento. Os trabalhadores podem se programar melhor e ter a certeza de que chegarão ao Sine e serão atendidos dentro da agenda definida por eles mesmos”, destacou a diretora de Trabalho, Emprego e Renda e diretora do Sine, Susana Hoff Santos.

O atendimento presencial seguirá normalmente. Trata-se apenas de mais uma opção para agilizar o atendimento e evitar a formação de filas ou a ida cedo da manhã até a unidade.

A sede do Sine Municipal funciona das 8h às 17h na avenida Sepúlveda, esquina com a avenida Mauá, no Centro Histórico da Capital.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre