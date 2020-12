Idosos com mais de 75 anos serão o segundo grupo a receber a primeira dose da vacina, prevista para ocorrer a partir de 8 de fevereiro. “A fase 1, que é essa que começa no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, é a fase de imunização que será destinada aos profissionais de saúde, todos eles. A escolha do público-alvo para essa fase 1 levou em consideração a incidência de óbitos de coronavírus no Estado de São Paulo”, afirmou o governador João Doria em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, a vacina ainda está na terceira fase de testes, na qual a eficácia precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Para que a vacina comece a ser distribuída, é necessário que o Butantan envie um relatório à agência e que o órgão regulador aprove o uso do imunizante. De acordo com o Butantan, a previsão é a de que as informações sejam enviadas até o fim desta semana e que a Anvisa decida se a CoronaVac cumpre ou não todos os requisitos para aplicação até a primeira semana de janeiro.