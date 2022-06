Porto Alegre Procissão de Corpus Christi volta a ser realizada em Porto Alegre após dois anos

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

Tradicional procissão ocorre nesta quinta-feira pelas ruas do Centro da Capital Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A solenidade de Corpus Christi acontece nesta quinta-feira (16) em Porto Alegre com o retorno da missa campal e a tradicional procissão pelas ruas do Centro da Capital depois de dois anos de restrições em razão da pandemia.

A Santa Missa será às 15h, na Catedral Metropolitana Mãe de Deus. A procissão com o Santíssimo Sacramento até a Igreja Nossa Senhora da Conceição, na avenida Independência, inicia logo após o encerramento da Missa culminando com a benção solene.

No trajeto serão realizadas breves paradas em frente ao colégio Bom Jesus Sévigné e na Santa Casa de Misericórdia para uma saudação aos profissionais da educação, saúde e aos enfermos.

Na edição deste ano, os fiéis são convidados a fazer um gesto concreto doando roupas de inverno e cobertores, além de alimentos não-perecíveis. Estará disponível a doação destes itens durante a Missa na Catedral bem como nas paróquias de Porto Alegre.

Todo o material arrecadado será encaminhado para o Mensageiro da Caridade que vai centralizar a distribuição, voltada especialmente a população em situação de rua, migrantes, refugiados e famílias atendidas pelas equipes da caridade e pelos centros sociais da Igreja nos bairros com maior população empobrecida.

Corpus Christi nos Vicariatos

A solenidade de Corpus Christi também será celebrada nos vicariatos. Em Guaíba, a Santa Missa será às 15h, na Praça Gastão Leão, em frente ao terminal do Catamarã, seguido de procissão com o Santíssimo Sacramento.

Em caso de chuva, missas serão realizadas nas paróquias. Aos fiéis que se estiverem presentes pede-se a doação de roupas de inverno, cobertores e alimentos não- perecíveis.

Em Gravataí, a paróquia Santa Ana terá neste ano a tradição de confeccionar tapetes para a solenidade de Corpus Christi. Em caso de chuva, o trabalho será feito no salão da paróquia.

A Missa acontece às 15h seguida de procissão. Na paróquia Nossa Senhora dos Anjos também está prevista a confecção dos tapetes a partir das 8h. Além da Missa às 15h haverá procissão pelo Centro de Gravataí terminando com a benção em frente à Matriz.

Em Canoas, a paróquia São Luiz Gonzaga, localizada no Centro da cidade, realiza a procissão às 9h seguida de Missa às 10h e também às 18h30. Aos fiéis é solicitado a doação de roupas de inverno e cobertores.

Em Cachoeirinha, a paróquia São Vicente de Paulo inicia a festividade de Corpus Christi na quarta-feira à noite com Missa às 21h seguida de adoração até as 4h, quando os paroquianos iniciam o trabalho de confecção dos tapetes. A Santa Missa no dia de Corpus Christi será às 9h seguida de procissão e benção do Santíssimo.

Na Capital, os fiéis da paróquia Nossa Senhora das Dores se reúnem a partir das 7h para a confecção do tapete.

