Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2022

São esperadas 200 mil pessoas para a festa religiosa Foto: Alex Rocha/PMPA São esperadas 200 mil pessoas para a festa religiosa. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Uma edição especial da tradicional procissão de Nossa Senhora dos Navegantes irá ocorrer neste domingo (21), na Região Central de Porto Alegre, a partir das 8h30. São esperadas 200 mil pessoas para a festa religiosa, que deixou de acontecer em fevereiro, nos últimos dois anos, devido à pandemia.

Os fiéis poderão acompanhar a imagem da santa ao longo do trajeto a pé, desde a Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico, até a Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, na zona Norte da Capital.

A edição especial da festa, em comemoração aos 250 anos de Porto Alegre, iniciará às 7h30, com uma missa no Santuário Nossa Senhora do Rosário. Após a celebração religiosa, a procissão sairá da Igreja do Rosário (rua Vigário José Inácio, 402) e seguirá pelas avenidas Mauá, Castelo Branco, Sertório até o Santuário de Navegantes (Praça dos Navegantes, 12).

Após a chegada da procissão, às 10h30, será rezada uma missa campal pelo arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. Ao longo do dia, estão programadas mais duas celebrações.

Trânsito e Transporte

As ruas no trajeto da procissão serão bloqueadas pela EPTC e liberadas logo após a passagem dos devotos. Para facilitar o acesso dos fiéis, foram disponibilizadas linhas especiais de transporte público.

Durante o período em que algumas ruas do Centro estarão bloqueadas, linhas que acessam a região via Rodoviária e outras que, eventualmente, sejam atingidas pelo bloqueio, serão desviadas conforme determinação da fiscalização.

Para o deslocamento até o evento, os ônibus chegarão pelas ruas Pres. Roosevelt, Comendador Tavares, Santos Pedroso, e Sertório, até o Paradão na Sertório (entre a Santos Pedroso e Pres. Roosevelt). Após o encerramento do evento, as linhas sairão do Paradão da Sertório (entre a Santos Pedroso e Pres. Roosevelt) e seguirão os seus itinerários normais.

