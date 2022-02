Polícia Procurado pela Justiça do Estado do Paraná é preso em Guaíba

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Homem estava condenado por estelionato e falsidade ideológica Foto: PRF/Divulgação Homem estava condenado por estelionato e falsidade ideológica. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, nesta quarta-feira (23), um homem que estava foragido da Justiça do Estado do Paraná. A prisão ocorreu em uma abordagem na BR-116 em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Durante atividade de combate ao crime, os policiais rodoviários federais abordaram uma Fiat/Strada com placa de Barra do Ribeiro. Ao conferirem as informações do veículo e do motorista, foi constatado que existia mandado judicial determinando a prisão do condutor pelos crimes de Estelionato e Falsidade Ideológica, ocorridos na cidade de Goiô-Erê no Paraná.

O homem, de 42 anos, natural de Umuarama/PR, foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária. Após o registro, foi levado ao presídio, onde ficará à disposição da justiça.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia