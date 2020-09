Política Procuradoria-Geral da República prorroga atuação da Operação Lava-Jato no Paraná

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

A prorrogação ocorre uma semana após a força-tarefa anunciar que o procurador Deltan Dallagnol deixou o comando das investigações após seis anos no cargo. Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados A prorrogação ocorre uma semana após a força-tarefa anunciar que o procurador Deltan Dallagnol deixou o comando das investigações após seis anos no cargo. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A PGR (Procuradoria-Geral da República) prorrogou os trabalhos da força-tarefa de procuradores que atuam na Operação Lava-Jato no Paraná até 31 de janeiro de 2021. De acordo com a PGR, 14 membros do MPF (Ministério Público Federal) foram autorizados a prosseguirem nos trabalhos.

De acordo com a procuradoria, 11 dos 14 procuradores terão dedicação exclusiva nas investigações da força-tarefa. O prazo concedido pela PGR é menor que o solicitado pelo grupo, que pediu mais um ano para continuar com o trabalho. Além disso, o documento que será publicado para oficializar a medida ainda deve sugerir alterações no funcionamento das forças-tarefas para evitar a ausência de procuradores nos seus estados de origem por muito tempo.

A prorrogação ocorre uma semana após a força-tarefa anunciar que o procurador Deltan Dallagnol deixou o comando das investigações após seis anos no cargo. A vaga foi ocupada pelo procurador da República Alessandro José Fernandes de Oliveira, que também tem atuação no combate ao crime organizado.

