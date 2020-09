Rio Grande do Sul Concluída pavimentação do acesso ao município de Carlos Gomes, no Alto Uruguai

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Rodovia que liga o perímetro urbano de Carlos Gomes à ERS-126 está totalmente pavimentada. Foto: Divulgação Daer Rodovia que liga o perímetro urbano de Carlos Gomes à ERS-126 está totalmente pavimentada. (Foto: Divulgação Daer) Foto: Divulgação Daer

Os 14,5 quilômetros da rodovia de acesso ao município de Carlos Gomes, no Alto Uruguai, já estão totalmente pavimentados. Cerca de R$ 2,8 milhões, provenientes do Tesouro do Estado, foram investidos na conclusão das obras.

Os serviços ocorreram nos oito quilômetros restantes da ERS-477, que liga o perímetro urbano ao entroncamento com a ERS-126. A ação integra o Plano de Obras do governo do Estado, que destinou R$ 37 milhões a acessos municipais.

“Mesmo diante dos grandes desafios que enfrentamos neste ano atípico, seguimos firmes no propósito de reduzir a lista de municípios sem ligação asfáltica”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Em 2020, já entregamos cinco acessos e temos mais 14 em andamento, muitos em fase final de execução.”

As atividades na ERS-477 foram retomadas pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) no segundo semestre de 2019. Todas as camadas do pavimento estão finalizadas e a interseção no entroncamento com a ERS-126 já conta com pintura.

“Nesta semana, começaremos a sinalização da rodovia, que inclui a pintura da pista, colocação de placas e instalação de tachinhas e tachões”, explica o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “Em outubro, todas as atividades previstas na rodovia serão finalizadas e entregaremos à população essa importante ligação entre as regiões Norte e Nordeste do Estado”, acrescenta.

