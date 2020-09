Rio Grande do Sul Hospital de Canguçu reabre 10 leitos de UTI

A região ganha mais estrutura e mais capacidade de atendimento. Foto: Divulgação A região ganha mais estrutura e mais capacidade de atendimento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Entraram em funcionamento, nesta quarta-feira (9), os 10 leitos da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) no Hospital de Caridade de Canguçu. As vagas estavam fechadas desde 2015. Com a pandemia, houve um pedido de liberação dos leitos. No início de setembro, a Vigilância Sanitária da 3ª CRS (Coordenadoria Regional de Saúde) autorizou a reabertura. Os leitos estão disponíveis para a população da região e do Estado pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“Com esses 10 novos leitos de UTI de Canguçu que entraram em funcionamento, a região ganha mais estrutura e mais capacidade de atendimento. Assim, vamos conseguir que a população não precise mais se deslocar para outras regiões para o atendimento de pacientes em situação grave”, falou a coordenadora da 3ª CRS, Caroline Torres Hoffmann.

O Hospital possui, além da UTI, 126 leitos clínicos. Destes, 96 são disponibilizados por meio do SUS para internações nas especialidades de pediatria, obstetrícia, clínica, cirurgia e psiquiatria. É referência também aos municípios de Piratini, Morro Redondo e Santana da Boa Vista.

Aumento da capacidade assistencial

O Estado, desde o início da pandemia, ampliou em 93% as vagas de UTI Adulto do SUS, passando de 933 para 1.808 leitos. Com isso, apesar do crescimento do número de pacientes, a taxa de ocupação se manteve estável, abaixo dos 80%.

