Produção industrial do Rio Grande do Sul cresce 2,6% em 2019

No acumulado no ano, o setor industrial registra queda de 1,1%. (Foto: Agência Brasil)

O RS teve o quarto maior crescimento do País no acumulado do ano

A produção da indústria brasileira recuou em sete dos 15 locais pesquisados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2019, segundo dados divulgados nesta terça-feira (11). As quedas mais intensas ocorreram no Espírito Santo (-15,7%) e em Minas Gerais (-5,6%). Região Nordeste (-3,1%), Bahia (-2,9%), Mato Grosso (-2,6%), Pernambuco (-2,2%) e Pará (-1,3%) registraram as demais taxas negativas.

Já as maiores altas no ano passado foram verificadas no Paraná (5,7%), Amazonas (4%) e Goiás (2,9%). O Rio Grande do Sul teve o quarto maior crescimento: 2,6%. Rio de Janeiro (2,3%), Santa Catarina (2,2%), Ceará (1,6%) e São Paulo (0,2%) também tiveram taxas positivas no acumulado no ano.