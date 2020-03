Agro Produtor pode notificar emergências veterinárias pela internet

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

(Foto: Reprodução Seapdr/ Fernando Dias)

Produtores rurais e médicos veterinários podem fazer notificações de emergências com animais pela internet, por meio do Sistema Brasileiro de Emergência Veterinária (e-Sisbravet), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Como parte do serviço veterinário oficial, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) fica responsável por ir a campo investigar as notificações referentes ao Rio Grande do Sul.R

“O sistema vem para trazer mais agilidade ao procedimento de notificação de suspeitas de doenças em animais de produção, evitando, assim, que uma doença se propague”, destaca o secretário Covatti Filho. Qualquer cidadão pode fazer uma notificação, que é imediatamente disparada, eletronicamente, para todas as unidades veterinárias responsáveis pela propriedade com os animais sob suspeita. A partir daí, o serviço veterinário local irá a campo, o mais rápido possível, para iniciar a investigação.

O link para o e-Sisbravet está disponível no site da Secretaria da Agricultura. Além deste canal, a Seapdr conta com WhatsApp próprio para estas notificações: (51) 98445-2033.

