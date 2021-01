Saúde Programa Cuidar + RS busca pacientes para tratamento de doenças respiratórias crônicas

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Pacientes com doenças respiratórias crônicas que recebem medicamentos nas Farmácia do Estado estão no foco da busca ativa do Telecuidado Farmacêutico, uma ação do Programa Cuidar + RS – iniciativa da Coordenação de Política da Assistência Farmacêutica da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul.

O objetivo do programa é garantir o tratamento com medicamentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), de forma integral e continuada, durante a pandemia de coronavírus. Conforme a coordenadora do programa, Agnes Nogueira Gossenheimer, “foi um desafio construir esse serviço durante a pandemia, mas, tendo em vista a necessidade de acompanhar as pessoas que são grupo de risco nesse momento crítico, estruturamos um modelo baseado nas necessidades das pessoas com doenças respiratórias crônicas”.

Ela explicou que “para a implementação do programa é necessário o envolvimento de todas as partes, como o apoio da assistência farmacêutica das Coordenadorias Regionais de Saúde, das secretarias municipais de Saúde e dos farmacêuticos que atuam na rede pública”.

A primeira adesão ao Cuidar + RS foi da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, com sede em Cachoeira do Sul. Até agora, nove profissionais, sendo sete farmacêuticos, dos municípios de Caçapava do Sul, Estrela Velha, Lagoa Bonita do Sul e Passa Sete e dois farmacêuticos da 8ª regional já receberam capacitações para atuar no programa.

Em parceria com a Escola de Saúde Pública, a proposta é realizar capacitações em municípios de todas as regiões do Rio Grande do Sul na modalidade a distância, utilizando metodologias ativas de ensino e aprendizagem.

