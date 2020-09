Economia Programa de Estágio da Braskem abre 78 vagas no RS com processo seletivo focado na diversidade racial

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











As inscrições podem ser feitas até 7 de outubro Foto: Divulgação/Braskem As inscrições podem ser feitas até 7 de outubro. (Foto: Divulgação/Braskem) Foto: Divulgação/Braskem

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A próxima edição do Programa de Estágio da Braskem traz novidades implementadas para garantir o aumento da diversidade racial entre os candidatos, atraindo principalmente o interesse de estudantes negros.

Com etapas 100% on-line, Teste de Tomada de Decisão, em substituição ao Teste de Raciocínio Lógico, e “gamificado”, o processo seletivo vai focar no alinhamento do perfil do candidato com a cultura da empresa.

O programa oferece 78 vagas para o Rio Grande do Sul, com oportunidades para os Estágios Universitário e Técnico. As inscrições podem ser feitas até 7 de outubro no site https://www.braskem.com.br/carreira.

Para garantir mais diversidade e inclusão, a Braskem também flexibilizou alguns critérios de seleção. O idioma inglês deixou de ser obrigatório em 40% das vagas. A seleção de currículos também continua sendo às cegas, sem acesso a informações como idade e faculdade. A companhia manteve ainda parcerias com a Cia de Talentos, a consultoria Mais Diversidade e com coletivos negros de universidades para realizar iniciativas direcionadas à atração, desenvolvimento e inclusão de grupos historicamente minorizados pela sociedade.

“A Braskem tem um compromisso de desenvolver ações estruturadas a fim de proporcionar um ambiente de trabalho inclusivo e diverso. O Programa de Estágio é a principal porta de entrada para a empresa e buscamos, todos os anos, revisar etapas, inovar e aprender com os desafios para cumprir a nossa missão de aumentar a representatividade de grupos minorizados no programa, principalmente o de negros”, afirmou Debora Gepp, responsável pelo Programa de Diversidade & Inclusão da Braskem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia