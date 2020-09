Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul quita os salários de agosto dos servidores estaduais

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

A folha de agosto foi quitada com 11 dias de atraso Foto: Agência Brasil A folha de agosto foi quitada com 11 dias de atraso. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

O governo do Rio Grande do Sul quitou integralmente, nesta sexta-feira (11), os salários de agosto dos servidores do Poder Executivo que ainda estavam em aberto.

“Neste mês, foram 11 dias de atraso, reflexo da evolução de indicadores de retomada da atividade econômica no Rio Grande do Sul e também da última parcela do auxílio da União decorrente da pandemia”, afirmou o Palácio Piratini sobre o pagamento do funcionalismo, que ocorre de forma parcelada.

