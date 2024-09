Rio Grande do Sul Programa do governo federal já entregou 371 computadores ao Rio Grande do Sul até agosto

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Estado contabiliza 161 equipamentos recebidos neste ano e 210 em 2023. Foto: Reprodução Estado contabiliza 161 equipamentos recebidos neste ano e 210 em 2023. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De janeiro de 2023 a agosto de 2024, foram doados 371 equipamentos e computadores recondicionados a alunos do Rio Grande do Sul. As doações ocorreram por meio do Computadores para Inclusão, programa do governo federal.

As máquinas e equipamentos são recebidos por meio dos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC) – espaços físicos adaptados para dar novas condições de uso a equipamentos eletroeletrônicos e que oferecem cursos e oficinas, além do descarte ambientalmente adequado de resíduos. No Rio Grande do Sul, os equipamentos recondicionados foram entregues em 33 Pontos de Inclusão Digital (PIDs) de 14 municípios.

“Quando o governo começou, os Centros estavam presentes em pouco mais de 15 Estados. Hoje, nós vamos fechar este ano com os CRCs presentes em todos os Estados do Brasil”, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

De acordo com dados da Pasta, vinte e quatro unidades da Federação receberam doações de janeiro de 2023 a agosto de 2024. O total chega a 13.552 equipamentos e computadores doados. Somente em 2023, foram 7.732. “Neste ano, até agosto, 5.790. Os três Estados que lideram o número de doações são Maranhão (2.692), Pará (2.011) e Minas Gerais (1.664). Apenas Acre, Roraima e Santa Catarina ainda não receberam doações neste intervalo.”

Conforme o ministério, “os beneficiários são pessoas qualificadas nos CRCs. Em sua maioria, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, que podem ter as vidas transformadas pela educação e profissionalização no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)”. Em paralelo ao processo de recondicionamento das máquinas, são desenvolvidos cursos na área de TIC, práticas criativas com aprendizado multidisciplinar, novas metodologias de ensino e recursos pedagógicos lúdicos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/programa-do-governo-federal-ja-entregou-371-computadores-ao-rio-grande-do-sul-ate-agosto/

Programa do governo federal já entregou 371 computadores ao Rio Grande do Sul até agosto

2024-09-05