Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

Viaduto Imperatriz Leopoldina é um dos locais de encontro dos skatistas na Capital Foto: Cristine Rochol/PMPA Viaduto Imperatriz Leopoldina é um dos locais de encontro dos skatistas na Capital. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Começou a tramitar na Câmara Municipal de Porto Alegre um projeto de lei que oficializa como locais de prática do skate na Capital o chamado Viaduto do Brooklyn, embaixo do Viaduto Imperatriz Leopoldina, no bairro Farroupilha; a Praça Júlio Andreatta, no bairro São Geraldo; a Praça Zenaide, no bairro Petrópolis; e a Praça Professor Jorge dos Santos Rosa, no Parque dos Maias.

A proposta é assinada pelos vereadores Giovane Byl (PTB), Matheus Gomes (PSOL), Mauro Zacher (PDT) e Daiana Santos (PCdoB). “Esse projeto visa ao reconhecimento da prática do skate e dos locais ocupados tradicionalmente por seus praticantes como parte do patrimônio cultural da cidade”, explicam os autores.

O projeto estabelece que os espaços serão reconhecidos como Patrimônio Cultural do Município de Porto Alegre, devendo ser preservadas as estruturas instaladas para a prática do skate e ser priorizado o desenvolvimento de ações comunitárias culturais, esportivas e de lazer.

Os espaços para prática do esporte serão regidos por convenção aprovada pela comunidade frequentadora do local, em assembleia geral, no prazo de 90 dias, contados da data de publicação da lei. A convenção aprovada deverá ser protocolada na Secretaria Municipal da Cultura, para que os espaços oficializados pela futura lei constem no Inventário do Patrimônio Cultural de Porto Alegre, e na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, para que constem no rol de espaços de desenvolvimento das suas ações.

