Projeto do novo Parque da Orla é lançado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Novo espaço de 25 hectares vai integrar o trecho 1 da Orla do Guaíba com o Parque Harmonia. Foto: Divulgação/GAM3 Parks Foto: Divulgação/GAM3 Parks

Um novo espaço vai integrar o trecho 1 da Orla do Guaíba com o Parque Harmonia, em Porto Alegre. Intitulado de Parque da Orla, o empreendimento será um verdadeiro complexo de turismo e entretenimento com inspiração na cultura, etnias, folclore e história dos povos que formam a identidade dos gaúchos. Na noite de terça-feira (05), os detalhes desse projeto foram apresentados em um evento de lançamento, que aconteceu na Casa do Gaúcho e reuniu dezenas de autoridades, empresários e investidores.

Vilas Temáticas, estrutura para megaeventos, Museu da Criatividade, Terra dos Dinossauros, mirante, novas praças, restaurantes e áreas voltadas à natureza, além, é claro, da tão esperada roda-gigante de 66 metros de altura com vista para o pôr do sol: tudo isso e diversas outras atrações farão parte do Parque Orla. O espaço vai ocupar 25 hectares, com a expectativa de que mais de cinco milhões de pessoas usufruam da área todos os anos.

Segundo dados reunidos pela empresa GAM3 Parks, concessionária que será responsável pelo Parque, 80% do público que chega pelo aeroporto de Porto Alegre não fica na cidade. A ideia é aumentar esse potencial de retenção, reinserindo o município na rota de destinos turísticos. “Temos o desafio de projetar a nossa capital no Brasil e no exterior, mas também de dar esse presente para quem vive aqui, de saber mais da nossa história, conhecer as nossas lendas e se divertir”, explica Vinicius Garcia, sócio da GAM3 Parks.

O secretário estadual de Turismo, Raphael Ayub, também reforçou o impacto da novidade para a economia da cidade: “Esse projeto é a consolidação da visão de futuro que temos para Porto Alegre, baseada em inovação e criatividade. Vamos ter um ambiente mais atrativo, tanto para os turistas quanto para os cidadãos que moram aqui. Hoje em dia, o setor de turismo é um dos pilares da nossa economia, e ter novos equipamentos como esse, cuja força motriz é a nossa natureza, gastronomia e hospitalidade, fomentam o desenvolvimento econômico municipal”.

As obras do Parque da Orla já começaram. O projeto será dividido em quatro fases, com a primeira entrega prevista para setembro de 2023 e a finalização até 2027. O investimento total estimado gira em torno de R$ 281 milhões. Do público, não será cobrado ingresso para acessar o Parque, somente para algumas atrações.

Entenda as quatro fases do projeto

FASE 1

Previsão: setembro de 2023

Investimento de R$ 25 milhões

Abertura ao público da roda-gigante de 66 metros de altura; entrega da Praça da Harmonia com 12 operações comerciais; estação de trem; pórtico de acesso; a nova churrascaria; Vila Italiana com sete operações comerciais; Vila Alemã com três operações comerciais; praça dos imigrantes; labirinto.

Nessa etapa também haverá a entrega da Casa do Gaúcho, tradicional casa de eventos de Porto Alegre, que será remodelada e abrigará eventos para até 3500 pessoas.

FASE 2

Previsão: setembro de 2024

Investimento de R$ 15 milhões

Mirante; pórtico e passarela de acesso (que liga o trecho 1 da Orla ao Parque Harmonia); montanha-russa e brinquedos de diversão; praças folclóricas; mais três operações comerciais na Vila Alemã; novas opções gastronômicas.

FASE 3

Previsão: setembro de 2026

Investimento de R$ 41 milhões

Parque Terra dos Dinossauros, que contará a história dos dinossauros do triássico, os primeiros a habitarem o mundo, encontrados em terras gaúchas, com certificação do Guinness Book; arena de rodeios; área das churrasqueiras; estacionamento modernizado e automatizado; recanto da erva-mate; obra temática alusiva ao Salto do Yucumã, a maior queda longitudinal do mundo, abrigando também restaurantes com terraço e vista para o Guaíba; espaço do Amanhã, especial ao empreendedor (movie experience, cine 7D), pontos comerciais temáticos e atrações na Orla, como: bumper boat, barquinhos de controle remoto, poitas, tela d´água, águas dançantes e show de drones.

FASE 4

Previsão: setembro de 2027

Investimento de R$13 milhões

Finalização e consolidação do projeto, com a entrega de oito operações no Parque Harmonia, que será um local para megaeventos.

