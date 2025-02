Rio Grande do Sul Projeto Feirão de Empregos ocorre em Alvorada

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

1ª edição do Feirão de Empregos de Alvorada acontecerá no Ginásio Municipal Foto: Roberto Valle Foto: Roberto Valle

Nesta terça-feira (11), o prefeito de Alvorada, Douglas Martello, lançou o projeto Feirão de Empregos. O anúncio ocorreu no Ginásio Municipal (Av. Presidente Vargas, 3290). Promovido pela SMDE (Secretaria de Desenvolvimento Econômico), em parceria com o Sistema S (SESC e SENAC), a iniciativa já tem dois eventos programados.

O primeiro deles acontecerá em 18 de fevereiro com vagas para diferentes setores do comércio. O segundo, em 20 de fevereiro, será um momento especial para pessoas com deficiência, reabilitados do INSS e transplantados.

“O Feirão de Empregos é uma ação fundamental para conectar trabalhadores às oportunidades oferecidas pelas empresas da nossa cidade. O trabalho é um dos pilares para a dignidade das famílias, por isso estamos nos empenhando para fortalecer a empregabilidade e o desenvolvimento econômico local”, ressaltou o prefeito.

A atividade de 18 de fevereiro será realizada das 13h às 18h no Ginásio Municipal. A ação contará ainda com uma programação que visa levar conhecimento a quem procura um emprego. Depois da recepção, das 14h às 15h, haverá a palestra ‘A importância da qualificação para o mercado de trabalho’. Já das 16h às 17h30, ocorrerá a oficina ‘Monte seu currículo e se prepare para a entrevista’. Ambas serão ministradas pelo SENAC.

Com cerca de 12 vagas, o segundo encontro será das 8h30 às 12h no Salão Nobre da Prefeitura (Av. Presidente Getúlio Vargas, 2266). Nos dois eventos, os candidatos devem levar documento de identidade, CPF e currículo.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Roberto Silveira, as iniciativas visam impulsionar a geração de trabalho e renda na cidade. “Além das oportunidades disponíveis, teremos serviços de orientação profissional para auxiliar os candidatos no processo seletivo. Seguimos empenhados em promover o desenvolvimento econômico e social, fortalecendo a empregabilidade e a qualidade de vida em nossa cidade.”

Feirão de Empregos – 1ª edição

Data: 18 de fevereiro

Horário: 13h às 18h

Local: Ginásio Municipal

• Vagas para diferentes setores do comércio

• Palestras e oficinas gratuitas com foco no mercado de trabalho

Feirão de Empregos para PCDs

Data: 20 de fevereiro

Horário: 8h30 às 12h

Local: Salão Nobre da Prefeitura

• Exclusivo para pessoas com deficiência, reabilitados do INSS e transplantados

• Cerca de 12 vagas disponíveis

Documentos necessários: identidade, CPF e currículo.

Projeto Feirão de Empregos ocorre em Alvorada

2025-02-11