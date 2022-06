Rio Grande do Sul Projeto leva transformação social para jovens gaúchos por meio da aprendizagem

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

O Programa Preparar foi desenvolvido pela Pipa Ideias, empresa especializada em impacto e responsabilidade social e já capacitou mais de 600 jovens. Foto: Pipa Ideias/Divulgação O Programa Preparar, foi desenvolvido pela Pipa Ideias, empresa especializada em impacto e responsabilidade social e já capacitou mais de 600 jovens. (Foto: Pipa Ideias/Divulgação) Foto: Pipa Ideias/Divulgação

Com a intenção de oferecer os conhecimentos necessários para o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens gaúchos, buscando a transformação social, as fundadoras da Pipa Ideias, Andressa Camargo e Luísa Viegas Andrade, desenvolveram o Preparar, programa de aprendizagem para adolescentes. “Por meio do projeto, são disponibilizados conteúdos que muitas vezes não são apresentados em salas de aula. Entre os temas estão empreendedorismo, empatia, autoconhecimento, tecnologia, sustentabilidade e finanças. Temos parcerias com empresas que buscam incentivar a educação e escolhem o Preparar como parte da responsabilidade social da organização”, explica uma das CEOs da Pipa Ideias, Luísa Andrade.

A intenção é proporcionar aos jovens um contato maior com o autoconhecimento. Os conteúdos são preparados em um formato educativo e apresentados de modo lúdico e descontraído. “Dessa forma, buscamos colaborar com a diminuição da desigualdade social e fortalecer a formação empreendedora de cada um, oferecendo ferramentas para o empoderamento”, ressalta Luísa.

As empresas apoiadoras podem escolher escolas, ONGs ou instituições beneficentes, para entregar os conteúdos do Projeto Preparar, ou apoiar o projeto de forma geral, visando entregar os temas abordados para ainda mais jovens em todo País.

Preparar Digital

Em 2020, as sócias ampliaram a iniciativa, que acontecia apenas presencialmente, e criaram o Preparar Digital: uma plataforma online com todos os conteúdos abordados no programa, com aulas gravadas por especialistas para atender os alunos de forma digital.

A proposta é oferecer uma ferramenta que apoie as escolas, disponibilizando temas complementares para uma aprendizagem transformadora. “Temos o compromisso de que empresas e empreendedores ajudem a atingirmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que abordam os principais desafios enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo”, reforça a outra CEO da Pipa Ideias, Andressa Camargo.

O Preparar, que conta com o apoio de algumas empresas, iniciou parceria com a Braskem, que apoiou a ampliação do programa, atendendo jovens de mais de quatro regiões do Rio Grande do Sul: Montenegro, Nova Santa Rita, Rio Grande e Triunfo.

Fundada em 2017 pelas publicitárias e empreendedoras sociais Andressa Camargo e Luísa Andrade, a Pipa Ideias foi criada com o objetivo de desenvolver iniciativas de impacto social próprias e para empresas. Tem como propósito colaborar para a transformação, participando de um movimento global que visa criar iniciativas de impacto positivo com potencial de escala, alinhadas aos Objetivos da ONU.

