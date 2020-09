Cultura Projetos premiados nos editais emergenciais de auxílio à Cultura começam a ser divulgados nesta sexta

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Xadalu, arte pública: rua como Museu a Céu Aberto. Foto: SMC/PMPA Xadalu, arte pública: rua como Museu a Céu Aberto. (Foto: SMC/PMPA) Foto: SMC/PMPA

A SMC (Secretaria Municipal da Cultura) começa, a partir desta sexta-feira (18), a divulgação, nas redes sociais, dos primeiros projetos premiados nos editais emergenciais de auxílio à Cultura. Projetos de profissionais e espaços culturais das áreas de literatura, cinema, audiovisual, teatro, dança, artes plásticas, artes populares e circo foram contemplados. Serão 310 produções disponibilizadas on-line.

Os editais foram lançados com o objetivo de contribuir com o setor artístico, que está sendo impactado pela pandemia do novo coronavírus. A iniciativa premiou propostas de pessoas físicas, como artistas, técnicos e produtores da cadeia cultural, além de pessoas jurídicas da cadeia produtiva, com ou sem fins lucrativos. Ao todo, serão investidos R$ 575 mil.

Programação inicial:

Música

Pâmela Amaro Fontoura – Aos nossos Compositores

Vídeo (25 min)

Sexta-feira, 18, às 20h

facebook.com/coordmusica

Apresentação musical em vídeo. Pâmela cantará e tocará em homenagem “Aos Novos Compositores”. Repertório terá sambas de compositores e compositoras de Porto Alegre, a fim de divulgá-los e homenageá-lo dando visibilidade ao samba produzido no sul do país.

Evandro Cardoso – Clube do Pandeiro de Porto Alegre – 10 anos de História

Vídeo (25 min)

Sábado, 19/09, às 18h

www.facebook.com/coordmusica

Apresentação virtual em formato oficina/mini doc, contando a trajetória do Ponto de CPPA (Cultura Clube do Pandeiro de Porto Alegre) desde 2010.

Emmanuel Idowu Akinruli – Oficina de Percussão com Ìdòwú Akínrúlí

Live

Domingo, 20/09, às 18h

www.facebook.com/coordmusica

Oficina on-line de percussão sobre a cultura Yorùbá com instrumentos tradicionais. A oficina não possui restrição de idade e tem a duração de 1h30. Serão trabalhados aspectos históricos, rítmicos e técnicos dos instrumentos tradicionais do povo Yorùbá como família do Bàtá, Gángan, Gúdúgúdú, Ẹwọ́ e Agogo.

André Paz Peres – Canção Involuntária

Vídeo

Segunda-feira, 21, às 20h

www.facebook.com/coordmusica

Criação e apresentação de um vídeo a partir de mensagens de voz de WhatsApp para ser veiculado na internet sob o nome de Canção Involuntária.

Wagner Menezes – O som da fleuma

Vídeo

Segunda-feira, 21, às 20h

www.facebook.com/coordmusica

Composição musical a partir do movimento captado em vídeo sem som da pesquisa corporal da bailarina Patricia Nardelli.

Mario Bittencourt Ferreira – A Flor Et

Live

Quarta-feira, 23, às 21h

Youtube

Live A Flor Et trabalhando com projeções, pinturas corporais, luzes e figurinos e um pequeno vídeo short film de 20 minutos making off da produção desta live.

Artes Plásticas

Claudia Hamerski – A periferia do desenho: um olhar sobre o processo e proposições

Vídeo (25 min)

Segunda-feira, 21

https://www.facebook.com/artesplasticaspoa

www.facebook.com/claudia.hamerski

Narrativa audiovisual na qual a artista aborda sua produção e seu processo criativo em desenho. Através da exposição de obras e processos de ateliê, apresenta o desenvolvimento de uma pesquisa artística em desenho, abordando conceitos teóricos e a prática envolvida no ato criativo.

Xadalu – Arte Pública – Rua como Museu a Céu Aberto

Domingo, 20, 17h

www.instagram.com/xadalubrasil

Live do artista visual urbano Xadalu Tupã JeKupé trazendo desdobramentos de suas experiências no Brasil e exterior, tendo o trânsito entre ruas, galerias e museus. O artista também fará na live uma sessão comentada de suas obras.

Julha Franz – Estética do Grito

Videoaula (30 minutos)

Quarta-feira, 23, 14h

www.facebook.com/atelierlivrexicostockinger

Instagram

Youtube

Aborda a intersecção da cultura Pop e da arte contemporânea, usando como ponto de partida movimento estéticos de subcultura que ditaram moda nos anos 70, 80 e 90 e emergiram de ambientes noturnos disruptivos de entretenimento. A essência da videoaula é estudar como a moda e a maquiagem podem ser usadas como ferramentas criativas não só para criar tendências, mas também para questioná-las e criar trabalhos poéticos potentes e revolucionários no ambiente da arte contemporânea.

Camila Pereira Santos- Produção de um caderno artesanal: da xilogravura à encadernação

Terça-feira, 29, e em outubro – terça-feira, 6, Sábado, 13, e Sábado, 20, 14h

www.facebook.com/atelierlivrexicostockinger

Instagram

Youtube

Oficina contendo uma série de vídeos apresentando a técnica da xilogravura, da produção de uma matriz até a impressão e como a gravura pode ser utilizada para a criação de um caderno artesanal.

Cristiano Souto Sant’Anna – Pinlux

Quarta-feira, 7, 14h

Videoaula (30 minutos)

www.facebook.com/atelierlivrexicostockinger

Instagram

Youtube

O processo de construção de uma câmera fotográfica pinhole, revelação do negativo em preto e branco e posterior reprodução a partir de um smartphone com aplicativos gratuitos. Pinhole é um tipo de fotografia que se faz utilizando qualquer caixa hermeticamente fechada e fazendo um pequeno furo em um dos lados. Essa técnica remonta a antiguidade e se chama princípio da câmera obscura. Foi utilizada por pintores e é a base física que possibilita o surgimento da fotografia.

Dança

Divulgação a partir da segunda-feira, 28, na página do Facebook do Centro de Dança

Trabalhos apresentados de 28 de setembro a 2 de outubro

Adriano Oliveira Soares – Criação de trilha sonora para dança

Videoaula

Anette Lopes Lubisco

Videoaula

Aula de dança da técnica de jazz de estilo contemporâneo.

Ângela Ferreira da Silva

Videoaulas

Aulas de Ballet Clássico completas nos níveis básico e intermediário. Masterclass que explica os exercícios, a execução dos mesmos e correções técnicas.

Daniel Silva Aires – Challenge ou o quê?

Vídeo de dança que busca confrontar de forma descontraída os estados de dança presentes nos aplicativos de massificação de conteúdos audiovisuais.

Daniele Luciana Zill Heuert – Andrea Del Puerto – trajetória de uma artista ‘puerto’alegrense

Documentário com três episódios de (até) dez minutos.

Fellipe Santos Resende

Vídeo em formato de depoimento da trajetória de vida e de carreira sobre o bailarino, coreógrafo e professor de dança Eduardo Severino.

Graziela Silveira Silva

Vídeo apresentando e exemplificando, de forma breve e básica, a correlação entre a musicalidade da guitarra flamenca e os padrões corporais.

