Por Redação O Sul | 2 de março de 2025

Agremiações estarão na pista do Porto Seco em 14 e 15 de março. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

Iniciada no dia 28 de fevereiro, a montagem da estrutura para os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre no carnaval do Complexo Cultural do Porto Seco (Zona Norte) deve ser concluída até 13 de março (quinta-feira), véspera do primeiro dos dois dias de evento. São quatro arquibancadas, 129 camarotes e 80 frisas, cuja instalação demanda trabalhos das 8h às 20h.

Com quase 6,5 mil lugares, as arquibancadas terão entrada gratuita, por ordem de chegada. Já os camarotes têm capacidade para 15 foliões (além de um espaço acessível para 30 pessoas com deficiência e igual número de acompanhantes), ao passo que cada frisa possui oito vagas. Para esses dois últimos ainda há ingressos à venda:

– Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): loja Planeta Surf Bourbon Wallig (avenida Assis Brasil nº 2.611, loja 249), das 10h às 22h. Aceita-se apenas dinheiro.

– On-line (com taxa de conveniência): no site sympla.com.br. O valor pode ser pago por meio de cartão de crédito (em até 12 vezes) ou sistema pix.

Em breve, a Secretaria Municipal da Cultura da Capital deve divulgar o esquema especial de trânsito e transporte tradicionalmente organizado para o evento. As informações são atualizadas no site prefeitura.poa.br.

Cronograma dos desfiles

A programação das escolas dos grupos Ouro e Prata começará nas noites de 14 e 15 de março (sexta-feira e sábado), estendendo-se madrugada adentro em ambas as datas. Cada agremiação terá uma hora e 15 minutos de participação. Veja, a seguir, os respectivos horários de entrada na pista, conforme detalhado no site prefeitura.poa.br.

– Sexta-feira, 21h30min: Filhos de Maria (Grupo Prata).

– Sexta-feira, 22h35min: Protegidos da P. Isabel (Grupo Prata).

– Sexta-feira, 23h40min: Realeza (Grupo Prata).

– Sexta-feira, 0h45min: Fidalgos e Aristocratas (Grupo Ouro).

– Sexta-feira, 2h: Acadêmicos de Gravataí (Grupo Ouro).

– Sexta-feira, 3h15min: Copacabana (Grupo Ouro).

– Sexta-feira, 4h30min: Imperadores do Samba (Grupo Ouro).

– Sexta-feira, 5h45min: União da Vila do IAPI (Grupo Ouro).

– Sábado, 20h: Tribo Os Comanches.

– Sábado, 21h: Academia de Samba Praiana (Grupo Prata).

– Sábado, 22h05min: Unidos de Vila Mapa (Grupo Prata).

– Sábado, 23h10min: Império da Zona Norte (Grupo Prata).

– Sábado, 0h15min: União da Tinga (Grupo Prata).

– Sábado, 1h20min: Império do Sol (Grupo Ouro).

– Sábado, 2h35min: Unidos de Vila Isabel (Grupo Ouro).

– Sábado, 3h50min: Estado Maior da Restinga (Grupo Ouro).

– Sábado, 5h05min: Bambas da Orgia (Grupo Ouro).

– Sábado, 6h20min: Imperatriz D. Leopoldina (Grupo Ouro).

Ponto facultativo

A prefeitura anunciou ponto facultativo para os servidores municipais na segunda (3) e terça-feira de Carnaval, conforme previsto em decreto de 1991. Não haverá prejuízo a serviços essenciais.

Já na Quarta-Feira de Cinzas, o expediente começará ao meio-dia. Servidores com jornada integral (manhã e tarde) deverão finalizar o expediente no horário habitual, de acordo com sua respectiva escala. O comparecimento opcional vale também para quem trabalha somente pela manhã, desde que respeitem a necessidade de serviços excepcionais ou convocações específicas.

(Marcello Campos)

2025-03-02