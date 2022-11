Brasil Provas do segundo dia do Enem 2022 abordam pandemia da covid e doping no esporte

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 os estudantes encontraram questões sobre testes de covid-19 e limpeza dos ambientes durante a pandemia do coronavírus. Ainda dentro do tema, o exame citou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Outro tema abordado nas provas foi a prática de doping no esporte.

As provas começaram às 13h30 deste domingo (20) e os candidatos responderam um total de 90 questões de matemática e ciências da natureza. No fim de semana passado, as provas foram de linguagens, ciências humanas e redação. De acordo com Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), foram inscritos 3,4 milhões candidatos – segundo menor volume de inscrições desde 2005.

“O que me chamou atenção foi a frequência com que o tema de esportes apareceu nas questões“, diz Vinicius Beltrão, coordenador de ensino e inovações do SAS Plataforma de Educação. Justamente neste domingo, ocorreram a cerimônia de abertura e a primeira partida da Copa do Mundo do Catar.

Ele destaca também o alto número de perguntas que exigiam conhecimento de matemática financeira. “Uma delas era muito simples e pedia que o candidato representasse o número 1,35 bilhão [em algarismos]. Havia também outras sobre desconto em loja e investimentos em marketing digital”, lembra Beltrão.

Rubens Oda, professor de Biologia na Descomplica, ressalta que a prova trouxe várias questões envolvendo doenças, como filariose, leishmaniose, coronavírus, tratamento de hemorragia, novos tratamentos do câncer.

“Um ponto também muito importante é que ela trouxe também luz para as novas tecnologias que são usadas em Biologia, como terapia gênica. Então, no geral, a prova estava ‘bonita’, mas também cobrou uma parte da Biologia que o aluno normalmente tem mais dificuldade”, conta.

O gabarito da prova será divulgado nesta quarta-feira (23), segundo o Ministério da Educação.

O balanço preliminar da aplicação das provas será divulgado nesta segunda-feira (21), em uma coletiva de imprensa com o ministro da Educação, Victor Godoy, e do presidente do Inep, Carlos Eduardo Moreno Sampaio.

Entenda o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. A prova é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

