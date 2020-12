Esporte Provável time do Inter para o confronto diante do Palmeiras

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Neste sábado (19), o Inter entra em campo diante do Palmeiras no Beira-Rio pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o técnico Abel Braga tem poucas dúvidas em relação a escalação que mandará a campo.

A dúvida está na formatação da equipe para a utilização ou não de Yuri Alberto, se jogar no 4-1-4-1, como nas últimas partidas, o técnico deve começar com Marcos Guilherme. Tendo Thiago Galhardo como referência dentro da área.

D’alessandro, que fará sua despedida do clube, deverá começar a partida como titular. E Praxedes, que retorna da seleção sub-20, já estará no banco de reservas. O jovem Heitor também deve voltar à equipe titular no lugar de Rodinei.

Provável time do Inter para sábado: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme (Yuri Alberto), Edenílson, D’Alessandro e Patrick; Thiago Galhardo.

O Inter ainda treina nesta sexta visando a partida contra o Palmeiras. Se vencer, o colorado poderá acabar a rodada na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte