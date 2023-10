Mundo “Próxima fase está chegando”, diz o primeiro-ministro de Israel em visita a militares perto de Gaza

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2023

Afirmação foi feita neste sábado (14) nas proximidades da Faixa de Gaza. Na foto, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu Foto: Reprodução/Twitter Afirmação foi feita neste sábado (14) nas proximidades da Faixa de Gaza. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a “próxima fase está chegando”, durante uma visita a soldados da infantaria israelense nas proximidades da Faixa de Gaza, neste sábado (14)

Um vídeo da visita foi divulgado nas redes sociais de Netanyahu e mostra o primeiro-ministro dizendo aos militares: “Vocês estão prontos para a próxima fase? A próxima fase está chegando”.

Ele não deu mais detalhes no vídeo, que também mostrava soldados da infantaria balançando a cabeça em resposta à sua pergunta.

O Exército de Israel concentrou veículos militares nos arredores de Erez, ao norte da fronteira norte de Gaza com Israel. Com o fim do prazo para retirada do norte de Gaza, as atenções se voltam a uma possível ofensiva por terra.

Na sexta-feira, Netanyahu disse que a retaliação de Israel ao ataque do Hamas nesta semana foi “apenas o começo” e reforçou que o conflito não está próximo do fim.

“Estamos atacando os nossos inimigos com uma força sem precedentes”, disse Netanyahu numa breve declaração transmitida pela televisão após o início do sábado judaico. “Enfatizo que este é apenas o começo.”

