Cláudio Humberto PSDB mineiro coloca em risco fusão com o PSD

Por Cláudio Humberto | 30 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O que falta de números ao PSDB sobra de confusão no partido, que busca alternativas para escapar da extinção pela cláusula de barreiras nas eleições de 2026. Comandados por Marconi Perillo, tucanos articulam a incorporação pelo PSD de Gilberto Kassab, mas o movimento não agradou o diretório mineiro do partido. A avaliação é de que eventual incorporação vai atrapalhar planos de uma das únicas “estrelas” tucanas: o deputado Aécio Neves (MG), que tenta o Senado ou governo de Minas.

Palanque é questão

Lula tem feito “lobby” para lançar o senador Rodrigo Pacheco (PSD) ao governo mineiro em 2026 e garantir algum palanque para pedir votos.

Falta vaga

Outro cargo cobiçado por Aécio, o de senador, também já tem escolhido no PSD mineiro: o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Rumo ao Planalto

Eventual incorporação tem outro problema: o nome ao Planalto. O PSDB quer o governador Eduardo Leite (RS) e o PSD prepara Ratinho Jr (PR).

Treta em Pernambuco

O PSD apoia Lula, outro nó na fusão. A governadora Raquel Lyra (PSDB-PE) é nome certo para encarar o lulista João Campos (PSB) em 2026.

Caiado ‘brigão’ causa desconforto no União Brasil

Provoca “desconforto” no União Brasil os embates do governador do Goiás, Ronaldo Caiado. Às vésperas da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, o caso virou tema de discussões até mesmo no comando do partido. O goiano confirmou no fim do ano que pretende lançar candidatura a presidente pelo União, em 2026. “Quer ser presidente, mas briga com todo mundo?”, questionou um interlocutor do União, que tem (antes da reforma de Lula) três ministérios na Esplanada.

Quase non grata

‘Viralizaram’ até no governo as críticas de Caiado a Lula, ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e à PM da Bahia, gerida pelo PT desde 2007.

Dificultou a vida

A rearrumação na Esplanada inclui o União, que negocia espaço no governo e no Congresso, onde deve manter o controle do Senado.

Todo o espectro

Conflitos protagonizados por Caiado irritaram o governo federal petista, mas afastou eleitores da oposição, após embates com Jair Bolsonaro.

Motivo

Parte do azedume de Gilberto Kassab, dono do PSD, que metralhou o governo ontem (29), tem explicação. Há grandes chances de o partido ficar sem o Ministério da Agricultura nas mudanças que Lula promove.

Orelha em chamas

Falam cobras e lagartos de Gilberto Kassab no governo. Línguas ferinas acusam o dono do PSD de criticar Fernando Haddad para expor a fragilidade do governo e levar vantagens na reforma ministerial.

Prêmio consolação

Confirmada a ida de Gleisi Hoffmann para a Esplanada, um dos cotados para um mandato tampão como presidente do PT é José Guimarães (CE). O deputado queria suceder a Gleisi, mas Lula prefere outro nome.

Impeachment de ministro

São poucas as chances de dar alguma coisa, mas o Senado registrou outros seis pedidos de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Há ainda um pedido contra Dias Toffoli.

Mulher no comando

O governador Romeu Zema (Novo) escolheu uma mulher para, pela primeira vez em 113 anos, chefiar o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais: a coronel Jordana de Oliveira Filgueiras Daldegan.

Sem stress

Economista chefe do JP Morgan Chase, Michael Feroli disse a seus clientes que a decisão do Federal Reserve, o banco central dos EUA, de manter a taxa de juros é “um começo chato para um ano tumultuoso”.

IBGE paralelo

Entrou pelo cano um dos planos do petista Marcio Pochmann, chefão do IBGE. O governo mandou suspender a criação do Fundação IBGE +, após crise com os funcionários, que acusam de ser um IBGE paralelo.

Vontade política funciona

O presidente americano Donald Trump publicou os números de entradas de imigrantes ilegais na fronteira EUA/México. Um dia antes da posse, 19 de janeiro, eram mais de 2.500 por dia. No dia seguinte caíram para 43.

Pensando bem…

…sucessão já é problema dentro (e fora) do governo.

PODER SEM PUDOR

Os novos destinos do ex

Ex-ministro do Planejamento, Guilherme Dias não apareceu na posse do seu substituto, Guido Mantega. Representou-o na solenidade o ex-assessor Simão Cirineu, que, em discurso, mencionou os “novos destinos” do ex-ministro para justificar sua ausência, insinuando que Dias assumira novas atribuições, talvez no exterior. Na plateia, um gaiato esclareceu: “Só se ele virou gerente de pousada, na beira da praia!” É que os “novos destinos” do ex-ministro Guilherme Dias eram, na verdade, as praias de Porto Seguro, no sul da Bahia, onde estava naquele momento.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

