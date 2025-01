Colunistas Eduardo Leite quer documento assinado pelo governo federal garantindo que nova negociação da dívida não terá prejuízos para o Estado

Por Flavio Pereira | 30 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Documento foi entregue ao governador Eduardo Leite na visita do ministro Rui Costa terça-feira. (Foto: divulgação/Wagner Lopes/CC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O governador do Estado entregou ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante a sua visita a Porto Alegre, na terça (28), documento em que pede que o Governo Federal garanta por escrito que Rio Grande do Sul não terá prejuízos com nova renegociação da dívida. Até agora essa garantia consta apenas de entrevistas de representantes do Governo Federal. Como a lei sancionada dia 14 pelo presidente Lula criou o Propag, e muda a renegociação das dívidas dos Estados com a União, o governador entende que o Rio Grande do Sul sofrerá prejuízos estimados em R$ 5 bilhões nos próximos anos. Na avaliação do governo gaúcho, a nova lei não deixa claro se estará assegurada até abril de 2027 a suspensão do pagamento das parcelas da dívida.

Avaliação de Lula continua ladeira abaixo

Apenas 24% dos eleitores consideram “bom” ou “ótimo” o trabalho pessoal do presidente Lula. Os dados são de pesquisa PoderData realizada de 25 a 27 de janeiro de 2025. Logo ao assumir o Planalto pela terceira vez, Lula era bem-avaliado por 43%. A taxa caiu 19 pontos percentuais e está no menor patamar desde a posse do petista, em janeiro de 2023.

Os eleitores que têm uma percepção negativa do desempenho pessoal de Lula somam 40%. Há 2 anos, eram 35%. Outros 3% não souberam responder. O Instituto Quaest e o Paraná Pesquisas, também divulgaram este mês pesquisas demonstrando a queda na popularidade de Lula.

Aumento nos combustíveis vai afetar pesquisas futuras

A tendência é de piora nestes índices de popularidade de Lula, diante dos efeitos que os novos reajustes dos combustíveis – em especial o diesel – terão nos preços dos alimentos em curto prazo. No próximo sábado, por força do novo reajuste do ICMS, todos os combustíveis sofrerão aumento. O aumento da taxa de juros em mais um ponto, anunciada ontem pelo Banco Central, também se refletirá na atividade econômica futura.

Determinada a prisão da “Dama do Tráfico”, que já esteve no Ministério da Justiça

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas mandou prender ontem (29), Luciene Barbosa Farias, a “dama do tráfico amazonense”. Luciene é conhecida pelas boas relações politicas com o Governo Federal: ela se reuniu pelo menos duas vezes em 2023 com secretários e assessores superiores do Ministério da Justiça, em Brasília. Além dela, o tribunal do Amazonas ordenou a prisão de Clemilson dos Santos Farias, o “Tio Patinhas”, liderança da facção criminosa “Comando Vermelho, considerado o “criminoso número um” na lista de procurados pela polícia do Estado.

Aumento da Selic: Fecomércio considera “dentro do esperado”

O presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, comentou a decisão do Copom de aumentar a taxa Selic em 1%, passando para 13,25%: “A decisão do Copom veio dentro do esperado. Em tempos de política fiscal frouxa, a política monetária muito apertada tenta fazer seu papel de segurar a inflação. Já passou da hora do governo endereçar as medidas fiscais corretas para a ancoragem das expectativas e fazer valer o enorme diferencial de juros que temos no câmbio. Em 2025, vamos experimentar uma taxa de juros real sufocante da atividade econômica e assusta pensar que isso pode não ser suficiente para vencer a inflação. É perigoso deixar a popularidade do governo ser o principal guia da política econômica, com foco estritamente no curto prazo. Política fiscal e monetária passam a intensificar a guerra de forças. E, com isso, todos perdemos.”

Artur Lira ainda não desistiu do Ministério da Saúde

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), teria recusado o Ministério da Agricultura e Pecuária, e indicou a aliados nos últimos dias que até poderia fazer parte do governo Lula, mas ele exige um ministério de entregas e com orçamento suficiente para entregar obras e projetos de grande porte. O PP mandou o recado: o ministério para Lira teria de ser a Saúde, pasta com um orçamento de 241,61 bilhões de reais em 2025, com capacidade de entrega e que teria uma interlocução direta com deputados e senadores por meio de emendas parlamentares.

IPE Saúde esclarece sua relação com a Santa Casa de Porto Alegre

A direção do IPE Saúde traz um esclarecimento sobre a insatisfação da Santa Casa de Porto Alegre, que se insurge contra a tabela aplicada para ressarcimento de serviços: “Os repasses do IPE Saúde a Santa Casa, atualmente, superam a média de faturamento histórico da entidade. O custo médio, por atendimento, passou de R$ 7.074, em 2023, para R$ 9.096, em 2024 (aumento de 28,58 %). Desta forma, a Santa Casa faturou via IPE em 2024, 248 milhões de Reais, 3,55% a mais que em 2023. Em contrapartida, os atendimentos aos usuários do Plano caíram 19,46% no mesmo período (33.944 mil para 27.336 mil). Situação que não se observa em nenhum outro hospital conveniado. Logo, o que reduziu foi o volume de atendimentos, pela negativa da própria Santa Casa. O que move o paciente a buscar os serviços de saúde, pelo IPE, em outras instituições. A queda nos atendimentos não foi por qualquer movimento ou decisão do IPE saúde. Que mantém sua prerrogativa básica de garantir o suporte e acolhimento de seus usuários em hospital conveniado.”

(Instagram: @flaviorrpereira)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/eduardo-leite-quer-documento-assinado-pelo-governo-federal-garantindo-que-nova-negociacao-da-divida-nao-tera-prejuizos-para-o-estado/

Eduardo Leite quer documento assinado pelo governo federal garantindo que nova negociação da dívida não terá prejuízos para o Estado

2025-01-30