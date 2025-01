Bruno Laux Senado analisa projeto que concede nova chance para usuários pagarem pedágio em atraso no sistema “free flow”

Por Bruno Laux | 30 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Free flow

O Senado deve votar nos próximos meses o projeto de lei que concede uma nova chance para o usuário pagar o pedágio em atraso quando cobrado pelo sistema free flow. Com unidades em funcionamento em rodovias seletas do Brasil há menos de dois anos, o sistema já gerou mais de um milhão de multas em todo o país, segundo um levantamento da Secretaria Nacional de Trânsito. No RS, este tipo de equipamento já foi criticado por diferentes parlamentares, incluindo a deputada Sofia Cavedon (PT), autora de um projeto de lei que pede a suspensão dos efeitos das multas pelo não pagamento nos pedágios do gênero no território gaúcho.

Desassorear RS

O Executivo gaúcho iniciou nesta -feira os trabalhos do Programa de Desassoreamento do RS, que irá realizar a limpeza de arroios, canais de drenagem e sistemas pluviais em 154 municípios gaúchos. Viabilizada com investimento de R$301,3 milhões do Fundo do Plano Rio Grande, a iniciativa abrangerá cidades em que as prefeituras decretaram situação de emergência ou estado de calamidade após a catástrofe climática de 2024. “A reconstrução do Rio Grande é um esforço coletivo. Por isso, criamos esse programa para atuar em parceria com os municípios nesse trabalho essencial de prevenção, para garantir melhor vazão dos cursos d’água e diminuir as chances de alagamentos”, detalhou o governador Eduardo Leite.

Verão Sem Machismo

A Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência Contra a Mulher da Assembleia gaúcha, liderada pelo deputado Adão Pretto Filho (PT), levará neste a Torres, no Litoral Norte Gaúcho, mais uma edição da campanha “Verão Sem Machismo”. Articulada em parceria com o Comitê Gaúcho ElesPorElas da ONU Mulheres, coordenado por Edegar Pretto, líder da Conab, a ação visa conscientizar os veranistas sobre o combate à violência contra o público feminino. A mobilização contará com a distribuição de viseiras com o símbolo da campanha, assim como de um “cartão vermelho” que reúne instruções sobre como reagir ao presenciar ou ser vítima de casos deste tipo.

Laboratório de IA

O Centro de Altos Estudos em Comunicação Digital e Inovações Tecnológicas da Anatel anunciou nesta semana o conjunto de integrantes que vai compor o Laboratório de Inteligência Artificial da entidade. O núcleo deve funcionar como um espaço para pensar soluções sobre a área, possuindo, dentre seus objetivos, o estímulo à produção de conhecimento sobre o uso da Inteligência Artificial no ecossistema digital e a promoção de um ambiente de reflexão sobre a temática. Com foco na garantia da sustentabilidade e na responsabilidade institucional neste meio, os estudos do grupo poderão subsidiar o Conselho Diretor e as áreas técnicas da agência em suas decisões estratégicas e regulatórias.

Jogos Pan-Americanos

Ecoando as intenções do presidente Lula, o ministro do Esporte, André Fufuca, sinalizou nesta -feira que o governo federal “não medirá esforços” para trazer às cidades do Rio e Niterói (RJ) a sede conjunta dos Jogos Pan-Americanos de 2031. O chefe ministerial argumenta que a capital fluminense possui expertise na promoção de eventos, ao ponto de “dar consultoria para outros países no mundo” sobre como realizar grandes ações do gênero. A candidatura das duas cidades já conta com uma carta de garantias assinada por Lula, representando o governo, a qual será encaminhada para a “Panan”, entidade responsável pela decisão final.

(@obrunolaux)

