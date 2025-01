Cláudio Humberto Rejeição ao governo Lula deve sobrar para Haddad

Por Cláudio Humberto | 29 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ainda de ressaca pela pesquisa Quaest com rejeição recorde do governo Lula (49%), assessores palacianos dissecam os números para entender a popularidade ladeira abaixo. A eleição está logo ali, por isso ligaram o botão de pânico: a derrota de Lula arrastaria o PT e seus puxadinhos. Incumbida de limpar a barra de Lula, a turma do ministro da Secom, Sidônio Palmeira, muito ligado a Rui Costa (Casa Civil), rival de Fernando Haddad, já trabalha para empurrar a impopularidade para o ministro da Fazenda: estariam na sua área as razões do declínio de Lula.

Péssima fase

Não foi surpresa a rejeição em alta, aferida em pesquisas internas, que Lula mantém secretas. Esperam piora com a alta no preço da gasolina.

Só notícia ruim

A grita contra a espionagem do Pix é o que mais desgastou Lula. Mas há outras questões ligadas a Haddad, como inflação e alta de impostos.

Pai de filho feio

Já como nova diretriz de comunicação, a pesquisa não é para ser comentada pelos ministros. A ordem é deixar cair no esquecimento.

Herança maldita

A Secom até faz mea culpa pela rejeição, mas coloca na conta do Paulo Pimenta, demitido por Lula por causa do baixo rendimento na pasta.

Lula é especialista, deportou boxeadores cubanos

Lula (PT) ainda finge “revolta” com brasileiros algemados e acorrentados que foram deportados dos Estados Unidos, mas ele próprio fez muito pior com dois boxeadores cubanos que abandonaram a delegação do seu pais, durante os Jogos Pan Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, para implorar asilo político. Lula ignorou o drama dos atletas e fez o Brasil passar vergonha, decretando a deportação à força dos rapazes, entregues à polícia política da ditadura que tortura e mata dissidentes.

Chá de sumiço

Os boxeadores que tentavam fugir dos horrores da ditadura bajulada por Lula eram Guillermo Rigoundeaux, 26, e Erislandy Lara, 24.

Tentando escapar

O governo Lula promoveu uma verdadeira caçada aos boxeadores, afinal encontrados em Araruama (RJ), na região dos Lagos.

Alegação cara-de-pau

Justificou-se a deportação, que chocou pela crueldade e covardia, pelo fato de os atletas estarem “sem documentos”, retidos pela ditadura.

Passaporte à mão

Liberado pelos médicos para as viagens que tanto adora, Lula não vai perder tempo e já em março deve decolar para fora do Brasil. O passeio do petista deve incluir Japão e Vietnã.

Só piora

Rendeu protesto da Transparência Internacional a desculpa esfarrapada do governo Lula para esconder agenda de Janja: não ocupa cargo público. A ONG destaca que Janja está sim exercendo função pública e conclui: “informalidade agrava a situação”, diz o diretor Bruno Brandão.

Na pressão

Na mesa de Hugo Motta (Rep-PB), com o pé na presidência da Câmara, as bancadas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro pressionam por apoio para derrubar veto de Lula sobre a negociação das dívidas dos Estados.

Quebradeira histórica

Levantamento da Serasa Experian mostra que 2024 foi o ano com maior número de pedidos de recuperação judicial: 2.273. Desbancou o recorde anterior, 2016 (último ano do governo Dilma), que teve 1.863 pedidos.

Alta vigorosa

Índice da Equus Capital, gestora de fundos de investimentos alternativos, aponta para 94% de chance de a taxa Selic subir 1 ponto percentual na próxima reunião do Copom.

Obediência cega

Presidida pelo baiano Antonio Alban, que presta obediência ao Planalto, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) sustenta que eventual novo aumento da taxa Selic é culpa da “cultura da alta de juros reais”. A falta de compromisso fiscal do governo, para a CNI, deve ser irrelevante.

Só lá

O ‘X’ de Elon Musk fez parceria com a Visa para oferecer serviços como transferências bancárias e pagamentos instantâneos entre usuários, como nos apps Whatsapp, Venmo e Zelle e o pix brasileiro.

E no Brasil?

Enquanto a chinesa DeepSeek se tornou personagem principal no mundo da inteligência artificial, a OpenAI lançou o ChatGPT Gov, serviço de IA voltado exclusivamente para funcionários do governo americano.

Pensando bem…

…em alta no governo Lula somente inflação, juros, combustíveis… e reprovação dos brasileiros.

PODER SEM PUDOR

Xingando quem saía

Na Praça dos Três Poderes lotada, povão em transe, Fernando Henrique e Lula se enrolavam com a faixa presidencial, na posse do petista. Um militante do PT, babando ressentimentos, passou a xingar FHC com um potente vozeirão. Gritou todos os palavrões que aprendeu na vida, acompanhado em coro pela plateia, até esgotar o repertório. Coçou a cabeça e arrematou, para o delírio da galera: “⁠…seu …seu… seu sociólogo!”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

