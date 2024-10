Política PT e aliados vencem em seis das 11 capitais onde Lula foi o mais votado em 2022

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A vitória para a prefeitura de Fortaleza, que já é comandada pelo PT, torna a capital o principal reduto petista no País. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em 2022, Lula venceu em em onze capitais: Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Aracaju, Salvador, Porto Alegre, São Paulo. Da lista, a sigla tinha candidatura própria no segundo turno em apenas três: Fortaleza, Natal e Porto Alegre.

Nas demais capitais, o partido apoiou candidatos da coligação. O PT reduziu em 7% o número de candidaturas para todos os cargos nas eleições deste ano. Além disso, decidiu reforçar candidaturas onde perdeu, como no Centro-Oeste e Sul, e reduzir em seus redutos tradicionais.

Especialistas apontam que essa decisão faz parte de uma estratégia política de alianças locais, com o partido optando por apoiar candidatos com maiores chances de vitória.

Cenário pelo País

No Ceará, a vitória de Evandro Leitão (PT) para a prefeitura de Fortaleza, que já é comandada pelo partido, torna a capital o principal reduto petista no País. Dirigentes do partido avaliam que o resultado positivo em Fortaleza coloca Camilo Santana, atual ministro da Educação de Lula, como um dos possíveis sucessores do presidente.

Em João Pessoa, o PT tinha candidatura com o deputado estadual Luciano Cartaxo, mas que não conseguiu avançar na disputa para o segundo turno. Com isso, o partido apoiou o candidato do PP, Cícero Lucena, que venceu Marcelo Queiroga do PL.

Belém, no Pará, é mais uma das capitais do Nordeste que não teve candidato do PT, mas um nome apoiado pela sigla: Igor Normando, do MDB. Igor saiu vitorioso com 56% dos votos contra Eder Mauro, que é do PL, partido antagônico do PT.

Em Aracaju, capital de Sergipe, o PT também tinha uma candidata, Candisse Carvalho. No entanto, ela obteve apenas 9% dos votos e não seguiu na disputa. Com esse resultado, o partido apoiou Luiz Roberto (PDT) no segundo turno, que enfrentava o PL em uma tentativa de evitar que o partido de oposição conquistasse a cidade, mas a estratégia não teve sucesso.

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, o partido apostava na vitória com Natália Bonavides (PT), deputada estadual que tentava o executivo municipal. Lula chegou a visitar a cidade para demonstrar apoio e fortalecer a candidata contra o União no segundo turno. Apesar disso, Paulinho Freire (União) ganhou com 55,40% dos votos.

No Rio Grande do Sul, a candidata do PT, Maria do Rosário, não conseguiu levar na disputa contra Sebastião Melo (MDB), que conseguiu a reeleição. A aposta do governo em uma candidatura própria em uma capital onde o bolsonarismo tem força era na atuação do governo federal na crise com as enchentes.

Em São Paulo, o partido não tinha um nome, mas apoiava Guilherme Boulos (PSOL), que perdeu para o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/pt-e-aliados-vencem-em-seis-capitais-das-onze-em-que-lula-foi-o-mais-votado-em-2022/

PT e aliados vencem em seis das 11 capitais onde Lula foi o mais votado em 2022

2024-10-27