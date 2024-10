Política PT e PSB comandarão, cada um, uma capital no Nordeste; as demais ficarão com direita ou centro

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

O União Brasil elegeu três prefeitos, um deles ocupará o cargo em Teresina. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Das 9 capitais do Nordeste, 7 elegeram nestas eleições municipais um prefeito de partidos de direita ou de centro. Os partidos de esquerda elegeram dois prefeitos na região: em Fortaleza, a vitória de Evandro Leitão (PT) foi definida nesse domingo (27) de segundo turno. João Campos (PSB) já havia ganhado no primeiro turno no Recife.

A votação expressiva da direita ou centro-direita nas capitais nordestinas contrasta com o fato de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter conquistado, no Nordeste, a maior folga proporcional de votos sobre seu rival nas eleições de 2022, Jair Bolsonaro.

Em Fortaleza, a disputa para prefeito foi acirrada até o último voto entre o candidato do PT e o candidato André Fernandes (PL), do partido de Bolsonaro. Apesar de ter conquistado só uma prefeitura nas capitais do Nordeste neste ano, o resultado para o PT foi o melhor desde as eleições municipais de 2012, quando o partido elegeu Luciano Cartaxo em João Pessoa, na Paraíba.

Além de PT e PSB, cada um com uma capital no Nordeste, o União Brasil elegeu três prefeitos e o PL elegeu dois.

Veja como se distribuíram as prefeituras pelas capitais nordestinas:

São Luís – PSD

Teresina – União

Fortaleza – PT

Natal – União

João Pessoa – PP

Recife – PSB

Maceió – PL

Aracaju – PL

Salvador – União

Balanço de forças

No Recife, a vitória de João Campos amplia a hegemonia do PSB e atinge um ineditismo: quatro mandatos eleitos de maneira consecutiva na cidade. Antes de Campos, Geraldo Julio (PSB) foi eleito em 2012 e reeleito em 2016. Antes disso, o melhor desempenho era do PT, que tinha vencido três eleições seguidas com João Paulo (2000 e 2004) e João da Costa (2008).

O União Brasil, que conquistou mais prefeituras, estreou com força em eleições municipais no Nordeste. É o primeiro pleito desse tipo que o partido disputa desde que surgiu da fusão dos antigos DEM e PSL.

O PSD, partido comandado pelo ex-ministro Gilberto Kassab, foi o partido que mais conquistou prefeituras no primeiro turno e conseguiu uma capital no Nordeste ao eleger o prefeito de São Luiz.

Kassab e o PSD vêm se esforçando para emergir como uma força de centro no Brasil, livre do que consideram excessos da direita e da esquerda.

O PL, partido de Bolsonaro, conseguiu duas prefeituras na região que mais vota em Lula proporcionalmente e se consolida como uma força de oposição ao PT.

O PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), levou a prefeitura de João Pessoa. As informações são do portal de notícias G1.

