Mundo Putin “imita” Trump e também quer anexar território à Rússia

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

O Kremlin informou que estava observando de perto o “desenvolvimento” da situação. Foto: Reprodução O Kremlin informou que estava observando de perto o “desenvolvimento” da situação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo russo declarou na quinta-feira (9) que o país possui interesses nacionais estratégicos no Ártico. As afirmações foram proferidas quando questionado sobre as observações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a aquisição da Groenlândia, a absorção do Canadá e o controle do Canal do Panamá.

Trump, que toma posse em 20 de janeiro, se recusou a descartar o uso de ações militares ou econômicas para buscar a aquisição do Canal do Panamá e da Groenlândia, parte de uma agenda expansionista mais ampla que ele promoveu desde que venceu a eleição de 5 de novembro.

O presidente eleito também lançou a ideia de transformar o Canadá em um Estado americano e prometeu mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Em resposta, a presidente do México Claudia Sheinbaum rebateu várias afirmações de Trump sobre seu país e até brincou que os Estados Unidos deveriam se chamar “América Mexicana”, após Trump sugerir que o Golfo do México deveria ser renomeado como “Golfo da América”.

Enquanto o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que os comentários do presidente eleito americano sobre transformar o Canadá no 51º estado dos Estados Unidos são apenas uma distração.

Quando questionado sobre os comentários de Trump sobre a Groenlândia e o Canadá, o Kremlin expressou que a Rússia, dona do maior litoral do Ártico, estava observando de perto o “desenvolvimento” da situação.

“O Ártico é uma zona de nossos interesses nacionais e estratégicos”, pontuou Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin. “Estamos interessados ​​em preservar a atmosfera de paz e estabilidade na zona do Ártico.”

“Observamos o desenvolvimento dramático da situação muito de perto, mas até agora, graças a Deus, no nível de declarações.”

Peskov afirmou que as tentativas americanas de ganhar a Groenlândia, que datam do século XIX, eram uma questão para os Estados Unidos e a Dinamarca, mas ele observou que a Europa estava reagindo muito cautelosamente às declarações do próximo presidente americano.

“A Europa age muito timidamente e é claro que é assustador reagir às palavras de Trump, estão muito cautelosos, modestos e silenciosos, quase em um sussurro”, expressou Peskov.

O chanceler alemão Olaf Scholz expressou surpresa com os comentários do republicano sobre a Groenlândia e o Canadá, dizendo que os parceiros europeus concordavam que a inviolabilidade das fronteiras era um princípio fundamental do direito internacional.

Quando questionado sobre os comentários de Trump sobre o Canal do Panamá, que os EUA construíram e possuíam antes de entregá-lo em 1999, a Rússia declarou que tinha ouvido os comentários, mas que eles eram para os Estados Unidos e o Panamá resolverem.

“As únicas mãos que controlam o canal são as panamenhas e é assim que continuará sendo”, ressaltou o ministro das Relações Exteriores, Javier Martinez-Acha, a repórteres na terça-feira (7).

