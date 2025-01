Mundo Jimmy Carter: nunca na história um ex-presidente dos Estados Unidos tinha conseguido chegar aos 100 anos de idade. Nunca na história um funeral presidencial havia tido a presença de outros cinco presidentes

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Funeral reuniu os últimos cinco presidentes americanos. (Foto: Reprodução)

A cerimônia de enterro do ex-presidente americano Jimmy Carter gerou um encontro entre os últimos cinco presidentes do país: os democratas Bill Clinton (que governou entre 1993 e 2001), Barack Obama (2009 a 2017) e Joe Biden (2021 a 2025) e os republicanos George W. Bush (2001 a 2009) e Donald Trump (2017 a 2021 e que retornará ao cargo neste ano). A atual vice-presidente e candidata democrata derrotada por Trump nas eleições do ano passado, Kamala Harris, também esteve presente.

O corpo do ex-presidente chegou na terça-feira (7) ao Capitólio, em Washington, onde permaneceu até o funeral de Estado na quinta. Ele governou o país de 1977 a 1981 e faleceu no dia 29 de dezembro, aos 100 anos. Para a política internacional, Carter deixou uma imagem de pacificador comprometido com causas humanitárias, um trabalho que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz, em 2002.

Carter foi o 13º ex-presidente americano a ser velado no Capitólio. Abraham Lincoln, assassinado em 1865, foi o primeiro. A cerimônia foi realizada na catedral, onde os ex-presidentes Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan, Gerald Ford e George H.W. Bush receberam o último adeus antes de Carter.

O caixão de Carter, coberto por uma bandeira, foi transportado do Capitólio dos Estados Unidos, onde estava em câmara ardente, até a catedral, por uma guarda de honra composta por membros das Forças Armadas em uniforme de gala. Seu neto, Joshua Carter, fez um discurso durante o funeral para homenagear o último presidente da “Maior Geração”.

Os restos mortais do ex-presidente, natural da Geórgia (Sul), foram transportados de Atlanta em um avião até a Base Aérea de Andrews, próxima da capital americana. Carter será enterrado em sua cidade natal junto de sua mulher, Rosalynn, falecida em 2023 aos 96 anos e com quem esteve casado por 77 anos.

Como Carter serviu nas Forças Armadas a bordo de submarinos, seu caixão foi levado ao Memorial da Marinha americana, onde foi transferido de um carro funerário para uma carruagem puxada por cavalos para um cortejo fúnebre até o Capitólio, em uma paisagem nevada.

Biden decretou que as bandeiras sejam hasteadas a meio mastro durante 30 dias, o que inclui o dia 20 de janeiro, data da posse do presidente eleito republicano Donald Trump.

Cerca de 3.000 pessoas participaram da cerimônia religiosa, declarada dia de luto nacional. Desde sábado, as bandeiras estão a meio mastro em todo o país, e uma série de homenagens ao democrata têm sido realizadas.

O premiê canadense, Justin Trudeau, também esteve presente para prestar as últimas homenagens.

Conversa informal

Antes do início do serviço religioso, foi possível ver Obama e Trump conversando informalmente, entre sorrisos, por alguns minutos. Trump também trocou cumprimentos com seu ex-vice-presidente Mike Pence. Ambos romperam em 6 de janeiro de 2021, quando Pence presidiu a sessão do Congresso que validou a vitória de Jo Biden nas eleições do ano anterior, quando miliantes pró-Trump invadiram o Capitólio.

