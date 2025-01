Inter Inter anuncia a contratação do meia-atacante Vitinho e do volante Ronaldo

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Vitinho, que estava no Bragantino, assinou contrato até junho. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou no final da tarde dessa sexta-feira (10) dois reforços para a temporada desse ano. O primeiro é o meia-atacante Vitinho, que pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e defendeu o Bragantino no ano passado. O outro nome anunciado foi do volante Ronaldo, que chega ao Colorado após se destacar no Juventude.

Vitinho, 25 anos, tem passagens também pelo Athletico-PR. Pelo Furacão, conquistou quatro taças do Campeonato Paranaense (2018, 2019, 2020 e 2023), a Copa do Brasil de 2019 e a Copa Sul-Americana em 2021. Disputou 58 jogos em 2024, com cinco gols e cinco assistências. No ano anterior foram 41 partidas, com dois gols e três assistências.

Ele assinou com o clube até o fim de junho e estará disponível para disputar os campeonatos Gaúcho e Brasileiro, além das Copas do Brasil e Libertadores.

Terceiro reforço anunciado para a temporada de 2025, Ronaldo tem 28 anos, defendeu o Juventude na temporada passada e estava em tratativas com o Vitória-BA. Porém, o Colorado entrou em cena e a chance de trabalhar novamente com Roger Machado (que o comandou no Bahia) pesou na escolha. O contrato com o Colorado vai até o final de 2026.

A direção colorada continua vasculhando o mercado para encorpar o grupo de Roger Machado e reencontrar o caminho das taças. Agora, a prioridade são dois zagueiros e um lateral-esquerdo.

