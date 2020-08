O Instagram permite criar QR Codes que direcionam para o perfil do usuário. O recurso foi lançado globalmente no último dia 18 em celulares Android e iPhone (iOS), e substituiu as Tags de Nome, que possuíam finalidade semelhante.

Os códigos podem ser personalizados com fundos coloridos, emojis ou selfies, e podem ser úteis para levar pessoas rapidamente aos perfis indicados sem precisar pesquisar pelo nome de usuário, ajudando a ganhar novos seguidores. Confira, no tutorial a seguir, como criar um QR Code do Instagram e como fazer e leitura de um código pelo aplicativo.

Como criar um QR Code