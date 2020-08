A Apple liderou as receitas do mercado de smartwatches de janeiro a junho de 2020 devido às vendas do Apple Watch. A informação é de um estudo realizado pela Counterpoint Research que aponta ainda que a empresa da maçã aumentou a fatia de mercado de 43,2% no mesmo período em 2019 para 51,4% neste ano.

As empresas Garmin, Huawei e Samsung também tiveram participação relevante no setor, mas com números bem menores que os da companhia presidida por Tim Cook. Diferentemente das outras pesquisas que se pautam em vendas, essa análise leva em conta os números de receita das fabricantes. Os últimos dados confirmam a tendência de crescimento do smartwatch no mercado global, aumentando aproximadamente 20% a cada ano. Essa elevação se manteve mesmo durante a pandemia. Logo atrás da Apple aparece a Garmin, que oferece amplo portfólio de smartwatches. No entanto, apesar de ocupar o segundo lugar, a diferença da participação de mercado chama a atenção. Enquanto a Apple domina 51,4% da receita, a Garmin representa apenas 9,4%. A Huawei ganhou a medalha de bronze com 8,3% de participação e a Samsung 7,2% de receita na quarta colocação. Os números que seguem o primeiro colocado não indicam nem metade da receita da Apple. A pesquisa indica que o Apple Watch Series 5 foi o smartwatch mais vendido no mundo durante o período analisado. Em segundo lugar aparece o Apple Watch Series 3, versão mais antiga e mais em conta do relógio da Apple. Logo depois aparecem o Watch GT 2, da Huawei e o Galaxy Watch Active 2, da Samsung.