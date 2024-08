Tecnologia Quais são os usos de uma VPN? Um guia para seus recursos

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Foto: Freepik

As VPNs são fantásticas para a privacidade on-line, mascarando sua atividade na Internet e mantendo os hackers afastados. Mas você sabia que elas fazem muito mais? Uma VPN pode proteger o Wi-Fi público, criptografar os dados do roteador e até mesmo aumentar a velocidade da Internet. Descubra mais usos surpreendentes da VPN continuando a ler.

Coisas legais para fazer com uma VPN

1. Proteja sua privacidade

Uma VPN mantém seu tráfego de Internet protegido contra interceptação e olhares curiosos. Ela criptografa seus dados com AES-256, tornando-os ilegíveis mesmo se interceptados. Em vez de expor informações confidenciais, como documentos financeiros ou registros médicos, um hacker veria apenas caracteres codificados. Além disso, uma VPN cria um túnel seguro do seu dispositivo até o seu destino, como um site ou uma conta bancária on-line, reduzindo o risco de interceptação.

2. Acesse mais esportes ao vivo

As competições desportivas muitas vezes têm restrições regionais. Se você quer acompanhar o sucesso do seu time de coração ou gosta de apostar em esportes, não pode prescindir de uma VPN. Graças ao fato de a VPN usar criptografia e falsificação de endereço IP, você pode desbloquear sites de apostas. Você também pode atualizar a segurança de jogos de azar com VPN , já que não pode ser rastreado. Instruções sobre como usar uma VPN para jogos de azar estão disponíveis na VeePN. Você também poderá assistir a transmissões esportivas de qualquer região do mundo sem estar vinculado à sua localização real.

3. Evite o rastreamento do provedor de serviços de Internet (ISP)

Seu provedor de serviços de Internet (ISP) pode comprometer sua privacidade ao acessar seu histórico de navegação e downloads, que podem ser vendidos a anunciantes ou compartilhados com agências governamentais. O uso de uma VPN criptografa seu tráfego de Internet e falsifica seu endereço IP, tornando muito mais difícil para seu ISP rastrear ou compartilhar seus dados. Isso significa que não há mais publicidade direcionada ou vigilância – seus dados e histórico da Internet permanecem privados.

4. Economizando dinheiro

Você já encontrou uma ótima oferta de voo na segunda-feira, mas viu um preço mais alto na terça-feira? O setor de viagens está repleto de flutuações de preços. Para economizar dinheiro, use uma VPN para verificar os preços de passagens aéreas, quartos de hotel, carros de aluguel e muito mais a partir de diferentes endereços IP. Se você usar ferramentas avançadas como a VeePN , poderá se passar por pessoas de países menos desenvolvidos e ocultar seu histórico de pesquisa real. Às vezes, você pode economizar até 30% do custo.

5. Uso seguro de Wi-Fi público

O uso de Wi-Fi público nem sempre é seguro, mas uma VPN pode ajudar. Muitos acham que o Wi-Fi público não precisa de precauções extras, mas isso é um mito. Enquanto 81% dos americanos usam hotspots públicos, apenas 1% usa uma VPN por segurança. Se uma rede Wi-Fi não for segura ou for configurada por um hacker, sua atividade de navegação poderá ser exposta. Uma VPN criptografa sua conexão, protegendo-o contra malware e roubo de dados em Wi-Fi público.

6. Desbloqueie a mídia social

Em muitos lugares, o acesso a plataformas de mídia social como Facebook, X, Instagram e WhatsApp pode ser restrito devido à censura do governo. Uma VPN permite que você contorne esses bloqueios conectando-se a servidores onde esses aplicativos estão disponíveis, mantendo-o conectado com seus entes queridos. As VPNs também ajudam a acessar aplicativos populares em escolas e locais de trabalho que os bloqueiam para limitar as distrações ou o uso da largura de banda.

7. Aproveite a conexão rápida com a Internet

Se você gosta de jogos, torrent ou outras atividades de alta largura de banda, provavelmente já experimentou a limitação do ISP, em que o provedor reduz a velocidade da sua conexão para gerenciar o uso. Isso pode levar a tempos de carregamento frustrantemente lentos e buffering interminável. Uma VPN confiável é a solução. Ela criptografa sua conexão com a Internet, impedindo que seu provedor de Internet veja suas atividades on-line e, portanto, evitando que ele reduza sua velocidade.

8. Otimize sua jogabilidade

O uso de uma VPN para jogos pode reduzir o ping e minimizar o lag, tornando os jogos on-line mais suaves e agradáveis. Ela também protege contra ataques DDoS, um problema comum em jogos competitivos. Isso significa que você pode se concentrar no jogo sem interrupções ou instabilidade da rede.

9. Falsifique sua localização GPS

A falsificação de sua localização GPS pode ser mais confiável com uma VPN. Se você quiser uma localização GPS falsa para o Pokémon GO, combine uma VPN com um aplicativo de falsificação de GPS ou use o Surfshark – a única VPN com uma ferramenta de alteração de GPS integrada. Isso não é útil apenas para o Pokémon GO; também garante que sua localização exata não seja rastreada por vários aplicativos.

10. Baixe torrents com segurança

Não apoiamos o uso de VPNs ou software de torrent para baixar conteúdo protegido por direitos autorais. O compartilhamento P2P é uma maneira prática de compartilhar arquivos grandes, mas apresenta riscos. Quando você baixa ou semeia um torrent, seu endereço IP fica visível para todos os que estão conectados, e os torrents abrem portas que podem ser vulneráveis a hackers.

O software antivírus pode protegê-lo contra malware em torrents, mas uma VPN garante que seus dados permaneçam privados e sua identidade oculta. Embora a invasão seja rara, o principal problema com o torrenting é que seu ISP pode limitar sua conexão se detectar atividade P2P. Isso significa downloads de torrents e velocidades de navegação mais lentas. Uma VPN torna seu tráfego anônimo, impedindo que seu ISP saiba como você usa sua largura de banda. Isso garante que você mantenha a velocidade máxima, mesmo quando estiver baixando torrents.

11. Gerencie suas contas bancárias on-line

No mundo atual, com manchetes constantes sobre roubo de identidade e violações de dados, é compreensível que as pessoas tenham receio de fazer transações bancárias on-line em redes não seguras. Embora esses riscos sejam reais, o uso de uma VPN pode aumentar significativamente a segurança dos serviços bancários on-line. Ela impede que terceiros interceptem seus dados financeiros, garantindo que suas transações permaneçam seguras. Ao ocultar seu verdadeiro endereço IP e criptografar seu tráfego de Internet, uma VPN torna muito mais difícil para os hackers rastrearem suas atividades on-line e lançarem ataques cibernéticos contra você.

12. Segurança adicional ao usar o Tor

A rede Tor ajuda a manter o anonimato on-line ao ocultar seu endereço IP, possibilitando navegar na Internet e na dark web sem ser rastreado. Mas a combinação do Tor com uma VPN oferece ainda mais proteção. Uma VPN oculta seu endereço IP real, para que nenhum dos nós da rede Tor possa vê-lo.

13. Acesso seguro ao seu espaço de trabalho ou estudo on-line

O acesso à rede de sua escola, faculdade ou trabalho pode ser geograficamente restrito. Muitas instituições usam VPNs para permitir que os usuários acessem intranets ou outros repositórios de dados, geralmente com um IP estático fornecido por uma VPN empresarial confiável. No entanto, alguns alunos que voltam para casa – por exemplo, dos EUA para o Canadá – não conseguem acessar as redes da escola de fora do país. Outros descobrem que sua localização viola determinados regulamentos.

Conclusão

Uma VPN não serve apenas para aumentar a segurança on-line – ela oferece uma ampla gama de usos. Talvez você se pergunte o que não pode fazer com uma VPN. Seja para economizar dinheiro, navegar anonimamente ou acessar seus serviços de streaming favoritos com segurança, uma VPN é um divisor de águas para sua experiência on-line.

Quais são os usos de uma VPN? Um guia para seus recursos

