Durante a pandemia de Covid-19, que engloba os meses de março, abril e maio, foram fechadas 1,487 milhão de vagas formais. O País registrou em maio 703.921 contratações e 1.035.822 demissões.

Segundo o Ministério da Economia, em maio do ano passado o saldo entre contratações e demissões havia ficado positivo, com geração de 32.140 postos de trabalho. Na comparação com maio de 2019, o número de contratações caiu 48% neste ano.

Entretanto, em relação a abril, quando a economia brasileira começou a sentir de maneira mais forte os efeitos da pandemia do novo coronavírus, houve um aumento de 14% nas contratações. Os números do ministério também apontam queda de 31,9% nas demissões em maio na comparação com abril deste ano.

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou que os números de maio mostram uma reação do mercado de trabalho e que podem ser comemorados. “É bom que se repita que qualquer emprego perdido não pode ser tido como algo positivo. Trabalhamos diariamente para que não tenha nenhum emprego a menos. No entanto, temos que deixar claro esse fator que nos parece auspicioso, que nos dá esperança, que é a reação clara do mercado de trabalho nesse mês de maio em comparação com o mês de abril”, afirmou.