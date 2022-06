Rio Grande do Sul Quase 40 cidades no Rio Grande do Sul tiveram temperatura negativa com formação de geada

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2022

Dia mais frio do ano tem quase -7°C e geada até no litoral. (Foto: Antônio Wolf/MetSul)

Neste domingo (19) foi o dia mais frio do ano no Rio Grande do Sul, com marcas negativas de temperatura em muitas regiões. Como resultado, geada foi ampla com registro do fenômeno até mesmo na Grande Porto Alegre e também no Litoral Norte.

Sistema de alta pressão atmosférica com 1024hPa sobre o território gaúcho deixou o perfil da atmosfera muito seco com uma madrugada gélida de baixa umidade e vento calmo que favoreceu a formação de geada desde cedo.

Com o frio mais generalizado, a temperatura baixou de zero em exatos 38 municípios que possuem estação meteorológica. A temperatura baixou de zero na fronteira Oeste, Zona Sul, Planalto, Alto Jacuí, Campos de cima da Serra e Noroeste.

A menor temperatura do ano até agora foi registrada em Pinheiro Machado na serra sudeste com -6,6°C, seguida de São José dos Ausentes, nos Campos de cima da Serra, que teve -4,7°C.

No dia 31 de maio a serra sudeste chegou a ter -5,6°C.

Segundo levantamento da equipe da MetSul, a temperatura baixou de zero nos seguintes municípios gaúchos:

– Pinheiro Machado: -6,6°C;

– São José dos Ausentes: -4,7°C;

– Soledade: -4,5°C;

– Pelotas: -4,0°C (52m);

– Vacaria: -3,3°C;

– Cambará do Sul: -3,2°C;

– Pedras Altas: -2,5°C;

– Quaraí: -2,4°C;

– Pelotas: -2,4°C;

– Santa Rosa: -2,2°C;

– São Francisco de Paula: -2,2°C;

– São José do Ouro: -1,9°C;

– São Sepé: -1,9°C;

– Lavras do Sul:-1,8°C;

– Coxilha: -1,7°C;

– Campos Borges: -1,6°C;

– Getúlio Vargas: -1,6°C;

– Bom Jesus: -1,5°C;

– Marau: -1,5°C;

– Ernestina: -1,4°C;

– Lagoa Vermelha: -1,3°C;

– Tapera: -1,3°C;

– Espumoso: -1,0°C;

– São Martinho da Serra: -1,0°C;

– Barra do Ribeiro: -0,8°C;

– Serafina Correa: -0,8°C;

– Chapada: -0,6°C;

– Encruzilhada do Sul: -0,4°C;

– Muitos Capões: -0,4°C;

– Ilópolis: -0,3°C;

– Pontão: -0,3°C;

– Santana do Livramento: -0,3°C;

– Porto Xavier: -0,2°C;

– Vila Nova do Sul: -0,2°C;

– Antônio Prado: -0,1°C.

