Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2021

Um mercado foi interditado em razão das péssimas condições sanitárias Foto: MP/Divulgação

Quatro mercados foram alvo de uma operação da Força-Tarefa Segurança Alimentar do Ministério Público do Rio Grande do Sul realizada na terça-feira (26) em Torres, no Litoral Norte gaúcho. Os agentes recolheram 2,8 toneladas de alimentos impróprios para o consumo.

Um dos estabelecimentos foi interditado em razão das péssimas condições sanitárias. No local, foram encontradas baratas e outros insetos circulando perto de alimentos. O Ministério Público não divulgou os nomes dos mercados fiscalizados.

Conforme os coordenadores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho e Mauro Lucio da Cunha Rockenbach, os principais problemas encontrados foram carnes vencidas, sem procedência, estragadas e fora da temperatura adequada.

A operação contou com a participação de representantes das secretarias estaduais da Agricultura e da Saúde, da Delegacia do Consumidor da Polícia Civil, da Patrulha Ambiental da Brigada Militar e da Vigilância Sanitária Municipal de Torres.

