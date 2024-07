Mundo Quem é o embaixador chamado por Lula para discutir relação com a Argentina

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Julio Bitteli foi convocado a Brasília para discutir momento atual das relações Brasil-Argentina. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, foi convocado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para comparecer a Brasília e informar sobre o relacionamento do país com interlocutores do governo brasileiro.

Bitelli se reuniu nessa semana com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e teve uma conversa com o presidente Lula durante almoço oferecido ao presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Palácio do Itamaraty.

Ao final da reunião, o diplomata declarou que, para o presidente Lula, a relação com o país vizinho é “mais importante” do que a que ele tem com Javier Milei.

“A relação entre os países é o que interessa. A relação entre as pessoas pode ter mais afinidade, menos afinidade, proximidade ideológica, distância ideológica. O trabalho da embaixada em Buenos Aires, desde de dezembro do ano passado, é preservar a relação”, completou o diplomata.

A convocação do embaixador por Lula ocorre após a visita de Milei ao Brasil para discursar no CPAC, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No evento, Milei afirmou que o ex-presidente, a quem chamou de “amigo”, sofre “perseguição judicial” e ignorou Lula.

Relações comerciais

Bitelli disse ainda que a relação Brasil-Argentina está passando por um momento “desafiador” e o governo brasileiro está preocupado em preservar os laços com o país vizinho.

“Há oportunidades novas que estão se abrindo na argentina, independentemente, das afinidades entre os governos. Por exemplo, no campo energético. A nossa ideia é buscar maneiras de aproveitar essas oportunidades”, declarou.

O embaixador destacou que a política econômica adotada por Milei tem gerado uma “retração muito forte” no consumo dos argentinos, o que tem afetado negativamente as trocas comerciais com o Brasil. Porém, para o diplomata, esse momento de retração é “circunstancial”.

Segundo o governo brasileiro, houve uma queda de 22% no comércio bilateral Brasil-Argentina na comparação entre os primeiros semestres de 2024 e 2023. As exportações brasileiras caíram 37,6%.

Troca de farpas

Lula e Javier Milei têm trocado farpas publicamente nos últimos meses. Alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o argentino já chamou o petista de “corrupto” e “comunista”.

Durante uma visita a Assunção, no Paraguai, no início deste mês, Lula comentou sobre a ausência de Milei na Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, realizada em 8 de julho. Segundo Lula, era uma “bobagem imensa” o presidente argentino não participar do encontro.

“Acho que quem perde, não comparecendo, não são os que vieram, é quem não veio. Quem não veio desaprende um pouco, quem não veio não sabe o que está acontecendo (…) Uma bobagem imensa um presidente de um país importante como a Argentina não participar do Mercosul. Triste para a Argentina”, afirmou.

Ainda durante a cúpula do Mercosul no Paraguai, Lula fez uma crítica velada ao governo de Milei, condenando o que chamou de “nacionalismo arcaico e isolacionista”. A chanceler argentina, Diana Mondino, representou o presidente da Argentina no encontro.

Biografia

O diplomata brasileiro Júlio Glinternick Bitelli, 62, é formado em Direito pela Universidade de São Paulo (São Paulo) e possui mestrado em Administração Pública pela Harvard Kennedy School.

Desde 1986, após concluir o curso no Instituto Rio Branco, atuou em diversas missões diplomáticas. Foi embaixador do Brasil em Túnis (2013-2015), chefe de gabinete do ministro das Relações Exteriores (2015-2016), embaixador em Bogotá (2016-2019) e em Rabat (2019-2023).

Desde maio do ano passado, é o embaixador do Brasil em Buenos Aires, onde busca recuperar a “fluidez” do comércio bilateral.

